„Apukám mondta azt az elején, hogyha ezt túléli a kapcsolatotok, akkor bármit” – 481 napig utazott a világ körül egy fiatal magyar pár

481 nap alatt kerültétek meg a Földet, ez idő alatt 20 országban jártatok, 50 alkalommal repültetek és 106 szállásotok volt. De honnan jött az ötlet?

Dér Balázs: Kicsit mélyebbről kezdeném a választ. Mindkettőnknek van egy jó szakmája, Debi multi cégeknél dolgozott az út előtt és fenntarthatósággal foglalkozott. Én jogász voltam, de a magam részéről nagyon megutáltam, jobban mondva beleuntam az egészbe. Kicsit vágytam a pörgésre és elmentem egy konyhára főzni. 2021 decemberében összejöttünk, majd utazgattunk és elkezdtünk spórolni egy autóra. 2023 nyarán jött a gondolat, hogy a megtakarításunkat mégsem autóra kellene költeni, mi lenne, ha elmennénk Indonéziába.

Hamza Debóra: Balit szemeltük ki, hogy ott fogunk élni, illetve dolgozni. Egy év volt a terv. Addig a robotolás ment, tényleg annyit dolgoztunk, amennyit csak tudtunk, és annyit is spóroltunk, amennyit csak tudtunk. A kapcsolatunkat is eléggé megerőltette az a fél év, mert nem is nagyon találkoztunk. Nem voltak ritkák a 15 órás műszakok.

És hogy lett Baliból világkörüli út?

Dér Balázs: Még azon a nyáron egy szép napon bementem Debihez a szobába, és kérdeztem tőle, hogy mi lenne, ha elkezdenénk egy ilyen világkörüli utat, ha már ennyire durván spórolunk és ilyen nehéz helyzetekbe hozzuk magunkat. Aztán jutunk, ameddig jutunk.

Hamza Debóra: Nekem nem kellett kétszer mondani. Elkezdtünk Exceleket, pontos kalkulációkat készíteni a felmerülő költségekről, és a végére egy komplex táblázat született.

Milyen számot láttatok végül magatok előtt, mennyi pénz kell az úthoz?