A Védelmi Tanács ülése előtt telefonált egyet az orosz külügyminiszterrel Szijjártó

Hétfőre ismét összehívta a Védelmi Tanácsot Orbán Viktor miniszterelnök. Szijjártó Péter külügyminiszter közölte, hogy még az ülés előtt telefonon tárgyalt az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, akivel áttekintették a háborús helyzetet, az utóbbi napok pusztító katonai műveteli nyomán előállt állapotokat és a béke lehetőségét.

Megköszöntem Szergej Lavovnak azt, hogy a mai napra kezdeményezték Isztambulban az orosz-ukrán béketárgyalások folytatását, és megköszöntem azt is, hogy ezekre a béketárgyalásokra sor került annak dacára is, hogy a hétvégi katonai cselekmények nyomán sokan kívülről és belülről is arra próbálták rávenni az orosz kormányt, hogy ne kerüljön ma sor az isztambuli tárgyalásokra