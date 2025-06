Meghosszabbították a transzneműek ellátását végző kiskunhalasi orvosok letartóztatását

Továbbra is letartóztatásban maradnak azok a kiskunhalasi orvosok, akiket még januárban a Kecskeméti Járásbíróság tartóztatott le. A megalapozott gyanú szerint a 38 éves B. Noémi 2022-től, a magánrendelőjében több sebészeti műtétet, kezelést és egyéb vizsgálatokat vállalt el. A műtétekért 600 ezer és egymillió forint közötti összeget kért a betegektől. Miután a magánrendelése mellett a kiskunhalasi kórházban is dolgozott, a műtéti beavatkozásokat (amelyek nemi megerősítő operációk voltak) ott végezte S. Károly sebész főorvossal közösen. A műtétekhez az egészségügyi intézmény infrastruktúráját használták, és közfinanszírozott ellátás keretében hajtották végre a beavatkozásokat.

A gyanúsítottak letartóztatását a bíróság ügyészi indítvánnyal egyező indokokból meghosszabbította

– válaszolta kérdésünkre az ügyet a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségtől átvevő Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. Az orvosok letartóztatását először februárban hosszabbították meg három hónapra, ami május végén járt le.

Ahogy arról korábban a Bors cikkezett, a két orvost kötelességszegéssel elkövetett vesztegetéssel gyanúsítják. További információt a nyomozás érdekei miatt az ügyészség kérdésünkre nem árult el.

Korábban részletes cikkben számoltunk be B. Noémi tevékenységéről. A fiatal, nemzetközileg is elismert urológus nemcsak itthon, hanem Belgrádban is ellátott transzneműeket, és a magyar egészségügy szürke zónájában próbálta felépíteni az egyedülállónak számító orvosi karrierjét, ahol kódolva volt a szabálytalanság és a lebukás: