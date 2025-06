Köves Slomóék és Rogán Antal barátjának közös alumíniumüzeme idén is kitermelt 1,8 milliárdos nyereséget

Jó évet zárt 2024-ben Köves Slomóék aranytojást tojó tyúkja, a várpalotai alumíniumfinomító, az Inotal Zrt. – derül ki a friss cégadatokból. A fémipari vállalkozás ugyanis 2024-ben 41 milliárd forintos árbevétel mellett 1,86 milliárdos adózott eredményt ért el. (Tavaly hasonló számokat produkált a cég: 39 milliárdos árbevétel mellett 1,87 milliárdos adózott eredményt hozott.)

Az egykori inotai erőmű kohócsarnokában üzemelő alumínium-feldolgozót, az Inotal Zrt.-t a Keter Invesments Zrt. tulajdonolja 2023 óta, az EMIH és Rogán Antal grúz barátja ekkor tűnt fel a hazai alumíniumiparban. 2024-ben az Inotal Alumínium-feldolgozó 1,3 milliárdos támogatást nyert el uniós forrásból.

A Keter Zrt.- ben a legfrissebb állapotok szerint továbbra is

75 százalékban tulajdonos az EMIH-féle Oloesz Zrt, ez a cég üzemelteti többek közt az Olajág-otthonokat.

Illetve továbbra is 20 százalékos tulajdonos a Psm-Technik Zrt. Ez a vállalkozás az izraeli-grúz üzletember, Michaeli Shabtai cége, akit felvállaltan baráti szál fűz Rogán Antalhoz. (2021-ben nyilatkozta azt Shabtai, hogy „Rogán Antal már több mint tíz éve barátom, (…) ez egy magánemberi kapcsolat, soha semmilyen közös üzleti ügyünk nem volt.”)

5 százalékkal pedig a legkisebb tulajdonosa a Konbud Holding Zrt., melyet 2018-ban alapítottak saját tulajdonú, bérelt ingatlan adásvételére, üzemeltetésére. Vezérigazgatója és többségi tulajdonosa az a Budai János Gergő jogász, aki korábban a Vodafone vezérigazgató-helyettese volt.

Köves Slomó tavasszal az Ötpontban című műsorban beszélt arról, hogyan is csöppentek a hazai aluminiumipar kellős közepébe pár éve. Az EMIH vezető rabbija szerint tehát hat évvel ezelőtt ennek a vállalkozásnak az egyszemélyes tulajdonosa (vagyis az Inotal akkori vezetése – a szerk.), aki az EMIH-közösségéhez tartozik, megkereste Köveséket, „hogy az ő gyerekei nem akarják ezt továbbvinni, és keres erre vevőt, és nem akarjuk-e mi megvenni.” A rabbi úgy folytatta: „nekünk nem volt annyi forrásunk ahhoz, hogy ezt egyedül megvegyük”, így jutottak végül Michaeli Shabtai-hoz, aki ugyancsak az EMIH-közösség tagja, „körülbelül 20 éve, tehát messze azelőtt, hogy ő, mint Rogán Antal legjobb barátja híresült volna el.” Köves azt is elmondta, hogy az EMIH-nek van egy „külön, az itt élő izraelieknek fenntartott rabbija és közössége” a Károly körúton, és Shabtai is odajár. A grúz üzletember „így jött be kisebbségi tulajdonosnak. (…) Rogán Antallal erről soha nem egyeztettünk” – hangsúlyozta Köves a műsorban.

A többmilliárdos veszteséget termelő csengelei kóser vágóhíd tavalyi évre vonatkozó beszámolója egyelőre még nem publikus, bár erről azt mondta a rabbi az Ötpontban című műsorban, hogy sokkal jobban állnak, mint eddig valaha – állítása szerint a 2024-es év még minimálisan veszteséges lesz, 2025 viszont már nyereséges. Ennek az az oka, hogy átalakították a vágóhidat, és már nemcsak liba-, de csirkevágóhíd is lesz.