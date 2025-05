Szalay Kriszta: Nincs már kétharmad

Cikkünk frissül…

Hadházy Ákos ismét megrendezte szokásos kedd délutáni tüntetését, ezúttal a Szabadság hídnál. A parlamenti képviselő a tüntetés elején két aktuális eseményre is emlékeztetett: az „átláthatósági” törvényre és az azzal kapcsolatos parlamenti vitára, valamint a Türk Tanács budapesti találkozójára is.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy mostantól kisebb szabálysértések esetében is használhatja majd a rendőrség az arcképfelismerő rendszert is, és beszélt arról is, hogy volt eredménye az eddigi tüntetéseinek, mert vasárnap teljesen ismeretlen emberek tudtak több tízezres demonstrációt szervezni. Hadházy elmondta azt is, hogy jövő kedden újra tüntetnek, akkor a Ferenciek terén.

Felszólalt Brumfeld Leó, a vasárnapi tüntetés egyik szervezője is. A brit-magyar kettős állampolgár egyetemista fontosnak tartotta elmondani, hogy kiálljunk magunkért, de a kormány ezt a kiállást azzal díjazza, hogy lepoloskázza őket. Brumfeld arra kérte a résztvevőket, hogy ha már poloskának nevezik őket, akkor legyenek a legundorítóbb poloskák, akikhez még a kormány is csak kesztyűben mer hozzáérni.

Szalay Kriszta író, színésznő megköszönte Hadházy Ákosnak és a közönségnek, hogy kitartanak, és méltatta azokat is, akik a Magyar Péter által indított Egymillió lépés keretében sétálnak. Kijelentette: a parlamentben még van kétharmad, de az országban már nincs.

Para-Kovács Imre újságíró főként az „átláthatósági” törvényről szónokolt, és többek között kiemelte, hogy hazudik a kormány akkor, amikor egy amerikai jogszabályra hivatkozik, de megjegyezte azt is, hogy a kormány szembe köpte az erdélyi magyarokat. Para-Kovács „dicsőség Ukrajnának” felkiáltással zárta beszédét.

Hadházy bejelentette: spontán flash mobot szerveznek a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál annak apropóján, hogy Lánczi Tamás nem ment el a bíróságra abban a perben, amelyet az Átlátszó indított a hivatal ellen rágalmazás miatt. A beszédek után el is indultak a Sánc utcába.

A Szabadság híd közepén azonban a rendőrség felállított egy kordont, így megakasztották a tömeg vonulását, amely ezután elindult a Kálvin tér irányába, majd a Nemzeti Múzeumnál a rendőrautók szirénázva kísérték az embereket. Este fél 8 körül érkeztek a Deák térre.