Tízezer fideszest szerveztek be Orbán Harcosok Klubjába

Nem véletlen a helyszínválasztás a vasárnap 16 órára tervezett Harcosok Klubja rendezvény megtartásához. A 24.hu információi szerint ugyanis mintegy 10 ezer párttagot mozgósítottak az eseményre, így arra számítanak, hogy a Fidesz új „elitcsapata” gyakorlatilag megtölti majd Puskás Aréna melletti BOK Sportcsarnokot.

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalain az elmúlt napokban jól felépített bevezető kampányt futtattak a Harcosok Klubja brand bevezetése érdekében. Csütörtökön a miniszterelnök Facebook-oldala egy furcsa bejegyzést tett közzé, amelyben csak annyi állt: „HK”. A rejtélyes betűkről csak később derült ki, hogy a rövidítés az új szerveződést jelöli. ezt követően kiszivárogtatták a rendezvény terveit is. Szombat este pedig egy olyan videót tett közzé Orbán, amely már a BOK-csarnokban zajló próbákat és a rendezvény főszereplőit is bemutatta, sőt, a műsor koreográfiájából is ízelítőt adott. Ebben felbukkant Szentkirályi Alexandra, Gyopáros Alpár, Szijjártó Péter, Menczer Tamás és Lázár János.

Úgy tudjuk, a Tisza Párt érzékelhető növekedése és az internetes fórumokon előretörő ellenzéki hangok miatt döntött úgy a Fidesz vezetése, hogy fel kell rázni a szervezetet. Ezért az ország 106 választókerületének mindegyikében 100 embert jelöltek ki, hogy vegyenek részt a Harcosok Klubjában. Orbán erről a szombat esti TV2-s interjúban annyit mondott, hogy a rendezvényen azok jönnek majd össze, akik „a H betű által megszólítva érzik magukat”.

Nagy titok nincs, de az látnivaló lesz, hogy mi sem aludtunk az elmúlt néhány hónapban. Szükségünk van azokra a hazaszerető emberekre, akik hajlandóak harcolni Magyarországért és belőlük kell szervezni egy politikai közösséget, hogy meg tudjuk védeni az országot, ennek lesz egy találkozója

– mondta a miniszterelnök.

Az Orbánék által kijelölt feladat kettős lesz, egyrészt csapat tagjainak kell ellensúlyt teremteni az internetes térben a Tiszával szemben, másrészt a szokatlanul éles helyzetben erősíteniük kell a Fidesz szervezeti egységét. Forrásaink szerint az elvárás akár napi több órás extra munkát jelent majd a Harcosok Klubja tagjainak. Az elvárás szerint ugyanis alapos, a kormányzati szempontokat tükröző érveléssel kell elárasztaniuk a közösségi média megfelelő oldalait, és a folyamatosan érkező utasítások teljesítése mellett a párttársak teljesítményét is figyelniük kell.

Ez egybevág azzal az Index által megszellőztetett információval, amely szerint a miniszterelnök titkos Facebook-csoportot hozott létre, és azon keresztül személyesen fogja irányítani a csapatot. „A miniszterelnök úgy számol, körülbelül 400 nap lehet hátra a választásokig, addig mindennap fogunk feladatot kapni” – mondta márciusban, a csapat szervezésekor az Indexnek az egyik tag.