Orbán a TV2-nek: A migráció, a gender sem jelentéktelen kérdés, de most a háborúról van szó

Elfogadhatatlannak nevezte Orbán Viktor, hogy Magyarországgal szemben egy nem NATO-tagállam, Ukrajna, titkosszolgálatok által szervezett lejárató kampányt folytat. A miniszterelnök erről a TV2 Tények című, szombat esti műsorában beszélt.

A TV2 stábja élén Gönczi Gábor elkísérte Orbánt Tiranában az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára. A miniszterelnök péntek este, a Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott megbeszélés után nyilatkozott a csatornának. Azt mondta, jelezte a NATO-főtitkárnak, hogy elfogadhatatlannak tartja Ukrajna Magyarországgal szemben folytatott dezinformációs, titkosszolgálatok által szervezett lejárató kampányát és arra kérte a NATO-főtitkárt, hogy ezt a későbbi döntéseknél vegyék figyelembe.

Olyat még senki nem látott – fogalmazott a miniszterelnök, hogy valaki be akar kerülni az Európai Unióba, Magyarország ezt ellenzi, és Ukrajna „nem meggyőzni akar bennünket, nem eloszlatni akarja a kétségeinket, nem megoldásokat kínál föl, hanem le akar járatni bennünket.

Orbán Viktor azt is mondta: Magyarország nem szorul rá a NATO segítségére, csak azt dolgunk elérni, hogy a NATO legyen tudatában annak, hogy mi történik, és ne adjon hitelt semmifajta Magyarországot lejáratni akaró kampánynak.

Az ukránok azt akarják mondani, hogy Magyarország egy veszélyes ország, amely Oroszország érdekeit szolgálja, holott ezerszer elmondtuk, hogy bennünket se Oroszország, se Ukrajna érdekei nem érdekelnek, a magyar külpolitikát egyetlen szempont vezeti, hogy mi a magyarok érdeke. Hozzátette: Ukrajna uniós tagsága, amit mi ellenzünk, rendkívül veszélyes.

Ha az ukránokat felvesszük, a háborút is felvesszük az unióba, tehát itt most nem babra megy a játék, itt nem lehet hibázni, a béke és a háború a legfontosabb kérdés az emberek életében, és itt nem tűrhetjük el a külföldi beavatkozást

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán ismét megragadta az alkalmat, hogy elmondja, a magyar ellenzék összejátszik az ukránokkal és Brüsszellel, a Brüsszelből és Soros Györgytől érkező pénzek mind egyetlen irányba mutatnak. Az Európai Uniót át akarják alakítani, és föl akarják venni Ukrajnát bármi áron.

A miniszterelnök szerint a tagfelvétel tragikus következményekkel járna a magyar gazdaságra. A következmények között említette az ukrán migránsok, az ukrán maffia megjelenését Magyarországon, az uniós pénzek átcsoportosítását Közép-Európából Ukrajnába és Ukrajna felvételének a magyar nyugdíjrendszerre és egészségügyre gyakorolt hatását.

Magyarországnak az ukrán tagság egy tucatnyi problémát okozna, amelyeknek a kivédésére egyelőre nincsenek eszközeink. Ezért nem lehet beengedni az ukránokat az Európai Unióba, se gyorsan, se lassan, amíg ezek a kérdések nincsenek megnyugtatóan rendezve.

Előkerült a külföldi pénzek témaköre is. Orbán szerint nem lehet megengedni, hogy háborúpárti propagandát folytassanak akadálytalanul külföldi pénzen Magyarországon.

Kénytelenek vagyunk kimondani azt az egyszerű igazságot, hogy aki politikával foglalkozik Magyarországon, az nem fogadhat el külföldről pénzt

mondta Orbán. Az erre vonatkozó jogszabályt be is terjesztettük a parlament elé – közölte. Hozzátette: most nem azokat a szintén kívülről finanszírozott csatákat vívjuk, amelyeket korábban. A migráció, a gender sem voltak jelentéktelen kérdések, de most a háborúról van szó.

Ma már háborúpárti propagandát folytatnak külföldi pénzen Magyarországon. Ez nem megengedhető

– szögezte le.

Magyarországon a politikai szereplők mindig két csoportra voltak oszthatók, voltak, akik a hazájukat szolgálták, és mindig voltak, akik idegen zsoldban álltak. Ez most sincs másképp. Ugyan nem a hitleri Németországból vagy a kommunista Szovjetunióból finanszírozzák őket, hanem Brüsszelből, meg a Soros-pénzekből, de a lényegen ez nem változtat, ők nem Magyarország barátai, hanem most éppen az ukránok barátai, akik Brüsszelből, meg a Soros-birodalomtól fogadnak el pénzt, és így próbálnak politikai hatalomra kerülni Magyarországon. (MTI)