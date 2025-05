Kocsis Máté: Akinek nincsen takargatnivalója, annak nincs izgulni valója

„A Fidesz-frakció minden elemében támogatja a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, amelyet Halász János fideszes országgyűlési képviselő nyújtott be a parlamentnek” – közölte Kocsis Máté frakcióvezető szerdán sajtótájékoztatón.

Az MTI beszámolója szerint a frakcióvezető arról is beszélt, hogy 2022-őt követően kiderült, hogy „külföldi államok – köztük az Egyesült Államok is – adófizetői pénzből más országok szuverenitását sértő tevékenységet folytatnak, belpolitikai nyomásgyakorlásra szervezeteket építenek fel és nem szimpatikus kormányok eltávolítására médiát finanszíroznak, például a magyar a baloldali sajtóból is jó párat.”

Hozzátette: emellett „álcivil szervezeteket és aktivistákat is pénzelnek, és nem ritkán politikusokat is finanszíroznak azzal a céllal, hogy a saját hatalmi érdekeiket érvényesítsék.”

Kocsis szerint

akinek nincsen takargatnivalója, aki nem a közélet befolyásolására, külföldi pénzből, az ország szuverenitásának sérelmére végzi a tevékenységét, annak nincs izgulni valója.

Arra a kérdésre, hogy a javaslat elfogadása után Magyarországot demokráciának lehet-e majd nevezni, Kocsis Máté úgy reagált: „ha az Egyesült Államokat annak lehet, akkor Magyarországot is”. Arra a kérdésre, hogy a sajtótermékekre is vonatkozik-e a javaslat, Kocsis Máté azt mondta, hogy a törvényjavaslat minden olyan szervezetet érint, amely három feltételnek megfelel: a közélet befolyásolására irányuló tevékenységet folytat, külföldi pénzből, „akként, hogy az a magyar szuverenitásra veszélyes lehet”.

Elmondta: a javaslat szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal tesz az Igazságügyi Minisztériumnak javaslatot arra, hogy mely szervezet kerüljön fel erre a jegyzékre, majd a kormány dönt erről. Jogorvoslati lehetőség is lesz, az eljárás a magyar alkotmányos és jogállami rendhez teljesen illeszkedik – jelentette ki. Egy másik kérdésre jelezte: visszamenőleg mindenképpen vizsgálni kell, hogy ki kapott külföldi forrást, de a következmények nem lehetnek visszamenőleges hatályúak. Hangsúlyozta azt is, hogy a jegyzék nyilvános, nem titokban zajlanak ezek az eljárások. Hozzátette: a szankciók ezután következnek, több ütemben.

Arról, hogy kedden éjjel benyújtott átláthatósági törvényjavaslat az ellenzék szerint orosz mintára készült, Kocsis Máté úgy reagált: „az ellenzék pedig egy amerikai demokrata mintára megvásárolt, és kifizetett politikai közösség, a fizetett sajtójával, propagandájával és álcivil szervezeteivel együtt, akiknek nem tetszik a magyar kormány háborúellenes, bevándorlásellenes politikája, ezért meg akarják buktatni”.

Orbán Balázs közben érdekesnek találja, hogy