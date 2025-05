Gulyáságyú Média: Kövér László elismerte, hogy Polt Pétert jelölik alkotmánybírónak

Polt Péter kiváló alkotmánybíró lesz – ezt a Gulyáságyú Médiának mondta Kövér László Kapuváron, egy lakossági fórum előtt. A 24.hu számolt be elsőként arról, hogy még a héten bejelenthetik a legfőbb ügyész jelölését az Alkotmánybíróság élére. A Fidesz így az új AB-elnök 12 évre szóló megbízatása mellett az ügyészég vezetésének kérdését is kilenc évre „rendezhetné” Polt Péter utódjának megválasztásával, még a jövő évi országgyűlési választás előtt. Az ügyészség nem kommentálta értesülésünket, a kormánypárti frakció sajtóosztálya pedig annyit közölt, hogy „a jelölési folyamat még csak most indul, ha megvan a jelölt, akkor tájékoztatást adunk róla.”

Az alkotmánybírók megbízatása 12 évre szól, és csak olyan jelölt választható meg, aki még nem töltötte be a 70. évét. Polt Péter 69 éves.