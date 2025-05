Gyermekvédelem: A dolgozók harmada távozott tavaly

Alig több mint egy évvel a kegyelmi-ügy kirobbanása után rosszabb a helyzet a gyermekvédelemben, mint volt: a botrány után bevezetett életviteli ellenőrzéssel az ágazatban dolgozóknak kellett bizonyítaniuk a „kifogástalan életvitelüket”. Az érintettek rendkívül megalázónak tartják az eljárást, amely kiterjed a hozzátartozóik ellenőrzésére is, hatására a dolgozók egyharmada otthagyta a pályát a tavalyi évben – írta a Népszava, amelynek cikke szerint több gyermekvédelemben foglalkoztatott nevelő és gyermekfelügyelő is arról beszélt, hogy ősz óta egyetlen távozó kollégát sem sikerült pótolni, sőt „már érdeklődő sincs, még csak be sem téved senki”.

A dolgozók majdnem harmada elhagyja a gyermekvédelmi rendszert, miközben háromból egy jelentkező marad meg hosszú távon

– hangzott el a Belügyminisztériumban márciusban tartott Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumon, amelynek emlékeztetője a Népszava birtokába került.

Tavaly 13.480 gyermekvédelemben dolgozó személy vizsgálatát rendelték el, ebből 13.400-at fejeztek be, 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt (a maradék felfüggesztett ügyeket jelent).

A fórumon szóba került a szociális ágazatban dolgozók átlagkeresete, amely az országos átlag 77,5 százaléka. Csizi Péter azóta távozott helyettes államtitkár elmondása szerint nemzetgazdasági szempontokat is figyelembe kell venni egy ágazati béremelés megvitatásakor, az érdekvédők javaslatait figyelembe veszi a kormány, de konkrét tervek egyelőre nincsenek.