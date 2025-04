Biztos, hogy idén nyáron is leállnak majd klímák a magyar kórházakban – jelentette be az egészségügyi államtitkár

Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége csütörtök este. Az interjú jelentős részében a politikus Brüsszelt, a 2010 előtti baloldalt, illetve a Tisza Pártot hibáztatta, hogy miért nem valósult meg több egészségügyi beruházás Magyarországon. Takács azt is jelezte, hogy „sose mondtam, hogy minden rendben van a magyar egészségüggyel.” Később azt is mondta, hogy lehet, a „mi hibánk, hogy nem mutattuk be rendesen”, hogy felújítottak rengeteg kórházat, ezt „sokkal jobban meg lehetett volna promózni.” Arra nem felelt az államtitkár, hogy miért nem újították fel az összes kórházat 2010 óta.

Takács azt is mondta, hogy „nem volt olyan, hogy hónapokra leállt volna a klíma, 3-4 napokra lehet, hogy leállt.” Kérdésre válaszolva mondta: idén is biztosan lesznek leálló klímák a magyar kórházakban. Hozzátette: ő Palermóban volt sebészet gyakorlaton, „ott augusztusban leállt a műtő, csak 3 órára kapcsolták be a klímát, mert a 40 fokot egyetlen kórházi légtechnika sem bírja”. Takács megjegyezte: lesz elkülönítve egy hárommilliárd forintos keret ennek az elhárítására.