Orbán Balázs átvette a doktoriját

Átvette a doktoriját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán Orbán Balázs – erről a miniszterelnök politikai igazgatója posztolt a Facebookján az alábbi szöveggel:

Minden nap egy jó nap arra, hogy az ember új dolgokat tanuljon.

Orbán Balázs A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései című PhD-értekezése tavaly azután került be a hírekbe, hogy a 444.hu megírta: ez volt az egyetlen az ELTE jogi karán 2024-ben, melyet a Tudományági Doktori Tanács nem egyhangúlag bocsátott a doktori eljárás megindítására, hanem 5 igen és 2 nem szavazat mellett egy tartózkodással. A lap úgy tudja, a dolgozat a szakmai szempontok alapján megfelelt – a nemmel szavazók a szerintük fennálló összeférhetetlenség miatt döntöttek így, mondván, az ELTE állami egyetemként kiszolgáltatott helyzetben van egy kormánytaggal szemben.

A dolgozattal kapcsolatban több problémára is felhívta a figyelmet Rácz András Oroszország-szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem oktatója vette észre, hogy a dolgozat hivatkozás nélkül idéz hosszabb részeket Orbán Árpási Botonddal közös tavalyi tanulmányából, ami véleménye szerint a társszerző okán még csak nem is önplágium – és így az is kétséges, hogy önálló tudományos eredménynek tekinthető-e a dolgozat, ami a fokozatszerzés feltétele. Rácz azt is megírta, hogy a dolgozathoz tartozó tézisfüzet a fájl metaadatai szerint legalább részben Árpási számítógépén készült.

Orbán tavaly december elején védte meg a dolgozatát, amivel summa cum laude minősítést szerzett. Az ELTE Egyetemi Doktori Tanácsa (EDT) 2025. január 30-i ülésén ítélte oda neki a doktori címet.