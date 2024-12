Orbán Balázs opponense: Az oktatói munkám során soha nem vezérelt semmilyen hatalomtól való félelem. Most sem

Orbán Balázs doktori disszertációjának opponense Facebook oldalán reagált az elmúlt napok történéseire. Unger Anna bejegyzését azzal kezdi, hogy oktatóként nem válogathat hallgatók között aszerint, hogy kit vizsgáztat, kinek a szövegét bírálja el, ki vehet részt egy rendezvényen, kinek segítheti a diploma- vagy fokozatszerzését. Oktatóként arra szerződött, hogy az egyetem bármely polgárának rendelkezésére álljon, ha vizsgáról, diplomaszerzésről, fokozatszerzésről van szó. Majd így folytatta:

Ebben az esetben az egyetlen világnézeti szempont, amit mérlegelhetek, a tisztesség, és ennek részeként az egyenlő bánásmód. Minden elém kerülő vizsgázó vagy dolgozatbírálatra felkérés esetén két dolgot van csupán jogom mérlegelni. Egyrészt, hogy értek-e az adott témához annyira, hogy meg tudom ítélni a munka szakmai minőségét. Másrészt, hogy van-e olyan rejtett összeférhetetlenség az illető hallgató és köztem, amiről a felkérő kolléga vagy testület nem tud, de nekem kötelességem jelezni. Hogy nem vagyok közeli barátja, más szervezetben harcostársa, bt-kültagja vagy éppen közeli rokona az illetőnek, mely kapcsolat esetleg nem köztudott, de az én objektív értékítéletemnek mégis akadályát képezi. De minden hallgatóval úgy kell eljárnom, mint az előtte vizsgázóval és az utána érkezővel. Nincs jogom világnézet, politikai hovatartozás, pozíciók vagy bármely más szempont mentén különbséget tenni a bánásmódot tekintve. Nem engedhetem meg magamnak, hogy e két szemponton túl továbbiakat érvényesítsek – mert nem hatalmazhatom fel magam arra, hogy bizonyos esetekben más megfontolások mentén járjak el, csak mert a hallgató személye körüli helyzet egyesek szerint ezt morálisan megkövetelné. Ha egyszer megteszem, bármikor megtehetem. Holnap, holnapután, akármikor, akárkivel szemben, saját kizárólagos, minden külső normát, kontrollt figyelmen kívül hagyó szempontjaim mentén. Ezt hívjuk önkénynek.

Unger arról is ír, hogy az elmúlt hetekben is többször szembesült azzal, hogy „sok kolléga számára ez nem magától értetődő”. „Kellemetlenkedő kommentek, gúnyos e-mailek, fejelfordítások és nem-köszönések kísérték a tavaszt, majd az elmúlt heteket. Túlélem, semmi gond, ennél többet is ki lehet bírni, a közéleti és akadémiai közegekben edződve idővel ütésállóvá válik az ember.” – tette hozzá.

De azt gondolja, hogy senkinek nincs joga ahhoz, hogy a bírálóbizottságot egészében, a tagjait külön, és az opponenseket különösképpen meghurcolja, szakmai bírálatuk kapcsán politikai befolyást, félelmet sejtessen, objektivitásukat, emberi és szakmai tisztességüket megkérdőjelezze.

Unger szerint mindazok, akik szerint etikai problémák merültek fel a doktori eljárás kapcsán, megtehették volna, hogy etikai problémáikat az egyetem erre illetékes testületei elé tárják, hogy az egyetem közössége ezt meg tudja vitatni. Megtehették volna azt is, hogy amennyiben a jelölttel szemben etikai problémáik merülnek fel, ezt etikai eljárás keretében tisztázzák. Megtehették volna azt is, hogy ha szerintük ebben a helyzetben lehetetlen objektív döntést hozni, lemondanak doktori tanácsi tagságukról – hiszen ők maguk is azt állították, hogy nem tudnak politikailag elfogulatlan, objektív döntést hozni a doktori eljárásról. „Egy dolgot nem tehettek volna meg, egy dologhoz nem volt joguk: a nyilvánosságban megkérdőjelezni a bírálóbizottság és tagjai integritását. Azt sugalmazni, hogy az opponensek és a bizottság majd félelemből fog véleményt írni, kérdezni, döntést hozni.” – írja.

Soha semmikor az oktatói munkám során nem vezérelt semmilyen hatalomtól való félelem. Most sem. Egy dolgozat elbírálásánál nem lehet mást, mint tudományos szempontokat figyelni. Ez, és csak ez az egyetem érdeke. Akik azt állítják, hogy az egyetem érdekeinek rendelem alá a véleményemet – nos, ők igazat mondanak. Az egyetem érdeke ugyanis a tisztességes, tudományos megalapozottságú, és világnézeti vagy pártpolitikai szempontoktól mentes bírálat. Ahogy ez most is történt

– írja Unger, akinek teljes bejegyzését itt lehet elolvasni.

Orbán Balázs kedden védte meg doktori értekezését. A dolgozattal szemben plágiumvád fogalmazódott meg, ezt azonban az opponensek és a bírálóbizottság nem találta megalapozottnak. A bírálóbizottság álláspontja alapján elfogadható, hogy a dolgozat egy része korábban egy társszerzővel közös tanulmányban megjelent, és bár nem megszokott, az is elfogadható, hogy ez hivatkozásként nem, csak az irodalomjegyzékben szerepel. A dolgozatot ezen túlmenően színvonalasnak, relevánsnak tartották.

Az opponensek közül Unger Anna elmondta: a dolgozat formai és tartalmi szempontból is megfelelő, releváns, jó minőségű. A plágiumkereső szoftver nem jelzett plágiumot, a szerző a műhelyvitán elhangzottakkal kiegészítette a dolgozatát. Így, amennyiben a jelölt minden egyéb feltételnek megfelel, a disszertáció védésre és fokozatszerzésre alkalmas. Fő kritikája az volt, hogy Orbán az EU tanácsának szerepét nem vizsgálta a szabad mandátum szempontjából.