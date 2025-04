Így jönnek létre a ráfutásos balesetek

Egy tanúságosnak szánt videót közölt a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az M3-as kivezető szakaszáról, ahol a szemerkélő esőben, az esti órákban három autós járt pórul. A leírás szerint a távolban minden valós ok nélkül többen is fékeznek, ami láncreakciót vált ki: sorra mindenki a fékre lép, végül majdnem megáll a sor. Egy figyelmetlen autós későn veszi észre a torlódást, későn fékez, és megtörténik a baj: belemegy az előtte megálló járműbe, amit rátol egy harmadik kocsira is.

Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jó tanácsai: