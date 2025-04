Elképesztő luxus sejlik fel Rogánék körül

Miután Rogán Antal kabinetminiszter felesége több képet is posztolt nyaralásáról, ami alapján Hadházy Ákos független képviselő jelezte, a hölgy több tízmilliós ruhákban és táskákkal látható a fotókon, a 444.hu pedig elkezdte beazonosítani, hogy a felvételek hol készültek.

Az egyik ilyen fotó egészen egyedi háttere, a hegyoldalról szinte a tengerbe nyúló színes házak alapján nem volt nehéz beazonosítani, hogy az Amalfi parton, pontosabban Positano egyik ötcsillagos luxusszállodájában, a Le Sirenuse-ban készült a kép – írta a portál. Hozzáteszik: „a luxushotelben két étterem is van, a La Sponda és az Aldo’s, Rogán Antal felesége pedig utóbbi teraszán pózolhatott az egyébként 5,8 millió forintos Versace ruhájában a kép részletei alapján. Az nem derül ki a képről, hogy mikor jártak ott Rogánék, és ott is szálltak-e meg vagy csak az étteremben voltak-e, mindenesetre jól mutatja, hogyan is kapcsolódik ki a NER krémje”.

A Le Sirenuse egy ötcsillagos szálloda, ahol egy éjszaka ára főszezonban 2 millió forintba kerül, igaz, jövő hétvégére szezonon kívül 1 millió forintért is találni szobát.

Az Aldo’s egy koktélbár és tenger gyümölcsei étterem, asztalhoz jutni pedig úgy lehet, ha valaki 60 nappal korábban, az egy-egy időszakra megnyíló asztalfoglalás lehetőségére lecsap.

Rogán feleségének további képei pedig a francia Riviérán készültek egy Four Seasons Hotelben, ami a Saint-Jean-Cap-Ferrat nevű francia településen található. A booking.com szerint a szállodában szezonon kívül, tehát áprilisban legolcsóbb egy éjszakára 391 ezer forintért lehet megszállni két vendégnek, de van szoba éjszakánként 1,5, sőt 3,5 millió forintért is. Szezonban viszont az egy éjszaka két felnőttnek már meghaladja az egymillió forintot – írta a 444.hu.

A Rogán házaspár tavaly tavasszal a Mandarin Oriental Hyde Park Hotel mellett döntöttek, ami London egyik legpatinásabb és legdrágább szállodája. Rogán Antal családjával utazott ide egyből a Békemenet után, hogy megnézzék a BL-döntőt. A hotelben az elnöki lakosztályok 8000 fontba, azaz nagyjából 3,5 millió forintba kerülnek egy éjszakára.

Hadházy szerint egyébként Rogán Barbara az egyik képen egy Hermès táskát tart kezében, aminek értéke 120 millió forint. A politikus arról is írt, hogy összesen 80 milliónyi ékszer van a miniszter feleségén. Minderre a nyilvánosságot amúgy kerülő Rogán Antal is reagált, aki az ellenzéki képviselőt azzal vádolta, hogy egy kéthónapos gyerek édesanyját támadja.