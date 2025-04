Jön a hidegfront, északkeleten már zuhan a hőmérséklet

Északkeleten már kopogtat az a markáns hidegfront, amely mögött eláraszt minket a hideg levegő – írja az idokep.hu.

Az érkező csapadéksávnak köszönhetően a határszélen már jócskán visszaesett a hőmérséklet, Regéc váránál például mindössze 10 fokot mutat a hőmérő, holott az ország nagy részén még tombol a 20 fokot meghaladó meleg.

Nyírábrányból, Anarcsról és Záhonyból jégesőről számoltak be, írják.

Az észak felől érkező markáns hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de estétől a legtöbb helyen már csökken a felhőzet – írja a HungaroMet jelentése alapján az MTI.

Éjszaka, valamint vasárnap napközben is felhőátvonulásokra lehet számítani a keleti megyékben több, másutt kevesebb felhővel.

Szombaton keleten többfelé, másutt helyenként várható zápor, de a keleti országrészben zivatarok is kialakulhatnak. Éjszakára ezek lecsengenek, és vasárnap is elsősorban a középső országrészben lévő összeáramlási zóna mentén alakulhatnak ki záporok, hózáporok. Az északnyugati, északi szél többfelé megerősödik, főként a Dunántúl középső részén és a Zemplén térségében viharossá fokozódik. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1, +4 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 5 és 10 fok között valószínű. Éjszakai fagyra nagyobb területen a jövő hét első napjaiban számíthatunk.