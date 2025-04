Száj- és körömfájás: operatív törzset hoz létre a kormány

A kormány állategészségügyi operatív törzset hoz létre, amely összehangolja a védekezésben részvevő hatóságok, védelmi és biztonsági szervezetek munkáját

– jelentette be a Facebookon Nagy István agrárminiszter, aki a ragadós száj- és körömfájás járványhoz kapcsolódó legfrisebb adatokat ismertette videójában.

A miniszter közlése szerint továbbra is négy szavasmarhatelep érintett, újabb fertőzött állatokat és telepeket nem azonosítottak. Hogy ez így is maradjon, arról az illetékesek szigorú korlátozásokkal igyekeznek gondoskodni. Ennek szellemében lezárták a fertőzött telepeket, folytatják a kényszervágásokat, a kijelölt zónákban vakcinázzák az állatokat, fertőtlenítő kapukat állítottak fel, de külön döntöttek a közelgő állatvásárok és kiállítások törléséről is.

Nagy István leszögezte azt is, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyéből, valamint Komárom-Esztergom vármegye komáromi, tatai és esztergomi járásából kizárólag kizárólag vágásra szállíthatók csak ki az állatok, a belföldi kijelölt vágóhidakra. „Megtiltjuk a külföldről érkező, illetve oda tartó fogékony állatok Győr-Moson-Sopron vármegyén, valamint Komárom-Esztergom vármegye három érintett járásán történő állatszállítást” – szögezte le.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a munka nem áll meg, „hétvégén sem áll meg a munka”, folyamatosan vizsgálják az egész országban az állattartó telepeket.