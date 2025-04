Ennél a cégnél nemcsak a vásárlók igényeire, de a zöld megoldásokra is nagyon figyelnek

Kezdjük a fontos tényekkel: a Hörmann KG egy németországi kapu- és ajtógyártó cég, amit 1935-ben alapított a német üzletember, August Hörmann. Ma már a család negyedik generációja irányítja a vállalatot. A rendszerváltás után hazánkban is megvetették a lábukat, leányvállalatuk, a Hörmann Hungária Kft. lassan harmincöt éve van jelen a hazai piacon – ez idő alatt jelentős sikereket felmutatva.

Az anyacég legismertebb terméke a billenő garázskapu, amit Európában 1952-ben gyártottak le először. A Hörmann négy nagy főcsoportra oszlik tevékenysége terén:

garázskapuk / tárolók,

ajtótechnika,

ipari kapuk és rakodástechnika,

szerviztevékenység.

Gyártási megoldások és zöld szemlélet

„Biztonság egy életen át” – áll a cég szlogenjében, amivel kapcsolatban Szujó László, a Hörmann Hungária ügyvezető igazgatója megemlítette, ez a mondat értendő a környezetvédelemre és a termékeikre egyaránt. Kitért továbbá arra is, manapság mit kell érteni az alatt, hogy a gyártási folyamataik biztonságosak és modernek.

Ez két dolgot foglal magába: egyrészt, a termékek magas minőségét, így azokat egy egész életen át tudják használni a vevők. Továbbá a termékek megfelelnek a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.

Ma már nem elhanyagolható, hogy bizony számos épület – legyen az ház, lakópark, ipari épület – okos megoldásokkal van fölszerelve. A Hörmann termékei ezekhez is képesek kapcsolódni:

„Van egy saját rendszerünk, a Homee, amivel a nyílászáróinkat tudjuk működtetni. Egy adapterrel képesek kapcsolódni más rendszerekhez is, de egyébként a Google és az Apple rendszerével is kompatibilisek a termékekeink.”

Szujó „hús-vér” szakmaként emlegeti a Hörmann-nál zajló munkát, ám a robotizáció erőteljesen jelen van a gyártási folyamatoknál – és a mesterséges intelligencia felé is kacsintgatnak.

„Az irodai munka során használjuk az MI-t, a következő években nagyon sok új megoldás fog születni a kivitelezésben is, amihez hasznos lehet. Alvállalkozóként a Hörmann Hungária örömmel várja az ezzel járó előnyöket a partnerek részéről, és ahogy tudunk, rá is fogunk csatlakozni a megoldásokra.”

Zölden gondolkodni ma már nem alternatíva, hanem szinte kötelező dolog. A Hörmann anyacégnél zöld energiát használnak hosszú évek óta a gyártási folyamatok során. Megemlítendő, hogy a csomagolóanyagokat, a szekcionált kapuknál pedig a vaslemezt is újra fel tudják dolgozni. Mindezek mellett csökkentették a csomagolóanyagaik mennyiségét és vastagságát is, ami bár bonyolult folyamat volt, de összességében nagy lépést tettek a fenntarthatóság útján.

A vállalat élen jár a zöld technológiák, a CO2 lábnyom csökkentésében is – mérik például az autóállományuk fogyasztását. Továbbá olyan fuvarozócégekkel dolgoznak együtt, ahol a gépkocsipark megfelel a legmodernebb előírásoknak. A Hörmann számára fontos a felelősségvállalás azon kibocsátásokért, amik a telephelyeikhez, az ott készült termékekhez kapcsolódnak. Noha ezeket a kibocsátásokat nullára redukálni nem lehet, a cég mindent megtesz a kompenzálásért. Például megújuló energetikai projektekben vesznek részt, köztük Indiában, ahol nap- és szélerőművek építését támogatják, segítve az ottani infrastruktúra fejlődését.

„Nemzetközi intézetek mérik a kibocsátást, megvan határozva, mennyit kell kompenzálni” – ad magyarázatot Szujó László.

Változó vásárlói szokások

Egy olyan hatalmas vállalatnak, mint amilyen a Hörmann is, figyelnie kell a vásárlói igények változására. Meglehet ugyanis, ma már más szempontokat is figyelembe vesznek azok, akik a cég termékeit választják, mint 10-20 évvel ezelőtt. Szujó szerint ez a fő termékcsoportnál, a garázskapuk színválasztásban is szembeötlő.

A letisztult irányok felé mentünk el: a szürke és az antracit rendkívül népszerű színek. Ez persze kevesebb lehetőséget ad nekünk a kreativitásra. Magyarországon egyébként nem annyira jellemző, hogy eltérnének ezektől a letisztult színektől a vásárlók.

A Hörmann weblapján van egy tervező konfigurátor, melyen keresztül a vásárlók előre megnézhetik, hogy egy bizonyos garázskapu hogyan fog kinézni az otthonukban. Ha lakossági szinten akar valaki Hörmann által gyártott termékeket, az a viszonteladóknál tudja megvásárolni, a Hörmann Hungária ugyanis csak a B2B szektorban értékesít közvetlenül.

Szó esett az újdonságokról is: a termékpalettán megjelenő termékek között beltéri fa ajtókat találunk, néhány éve megjelentek a sorompórendszerek is, és egy viszonylag új terület a kerti tárolóké is. , amely piacra betették a lábukat. Utóbbi amiatt is érdekes, mert a vállalat nagyon komoly lemezfelhasználó és megmunkáló, így szinte adott volt a kertészeti tárolóegységek készítése.

A garázskapuk miatt szinte kézenfekvő volt, hogy a lemezt máshogy is fel tudjuk dolgozni. Európában egyre kisebbek az ingatlanok területei, így komoly igény mutatkozott arra, hogy a megmaradt zöld területeken a kerékpárokat, a kerti eszközöket valahol tárolják az emberek.

Szujó László az elmúlt évek legnagyobb beruházásairól is beszélt: a budapesti BudaPart városnegyedben több lakótömbnél biztosítottak nyílászárókat, illetve a budafoki úton épülő öt irodatoronynál is jelentős beszállító lesz a Hörmann. Ipari szinten pedig a debreceni BMW-gyárnál és a kecskeméti Mercedesnél végeztek komoly munkákat.