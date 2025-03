Megkérdezték Orbántól a parlamentben, hogy átadja-e a hatalmat, ha jövőre veszít

Hétfőn a parlamentben az azonnal kérdések óráján a Párbeszéd frakciójában ülő Tordai Bence a Medián legutóbbi mérésével szembesítette Orbán Viktort, mely szerint Magyar Péter, a Tisza elnöke népszerűbb a miniszterelnöknél. Ennek kapcsán kérdezte azt: hajlandó lesz-e átadni a hatalmat, ha veszít 2026-ban?

Orbán azt felelte, népszerűségi kérdésekben a Párbeszédtől kérne utoljára tanácsot, majd közölte, hogy a parlament összetételéről a választópolgárok döntenek. Mint mondta, vasárnap is rendeztek időközi választást, ahol történetesen az ellenzék nyert.

Szabad választások lesznek Magyarországon

– mondta Orbán.

Az újpesti időközin elért győzelemre a DK-s Kálmán Olga is emlékeztette Orbánt. „Mit szól a hétvégi eredményekhez? Újpest–Karmelita 3–0” – mondta, utalva arra, hogy pártársa, Varju László harmadszor is győzni tudott a kerületben. Orbán válaszában a magyar válogatott hétvégi vereségére utalva azt mondta, tudja, hogy Kálmán Olga a mieinket legyőző törököknek szurkolt, és felhívta az ellenzéki képviselő figyelmét arra, hogy a DK óbudai polgármestere, Kiss László letartóztatásból irányítja a kerületet. Az újpesti időközi választást azért kellett kiírni, mivel Varju 2024. december 6-án lemondott a mandátumáról, miután garázdaság, testi sértés és a választási rend megzavarása miatt jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Kúria, és megfosztották volna a mandátumától, így viszont újra képviselő lehet. Orbán gratulált Varjunak az újraválasztásához, majd sejtelmesen annyit mondott, hogy az így kialakult „jogi helyzet faramuci”, amire a jövőben valamilyen megoldást kell találniuk.

Kálmán Olga nemcsak Orbántól, hanem Rogán Antaltól is kérdezhetett: a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének először kellett reagálnia arra, hogy az USA Pénzügyminisztériuma a Magnickij-törvény alapján az év elején szankciós listára tette. A tiltás röviden azt jelenti, hogy Rogán nem léphet be az Amerikai Egyesült Államok területére, az ott tárolt vagyonát pedig – amennyiben van – befagyasztják. Rogán előbb azt tanácsolta Kálmán Olgának, hogy ne legyen agresszív, mert „nem áll jól neki”, majd a válaszában elmondta, hogy a szankcionálása politikai döntés volt, melyet politikai alapon lehet majd megváltoztatni. A pontos okokra ő is keresi a választ, de addig is azt javasolta a DK-nak, hogy a bukott demokrata párti vezetéshez forduljanak az ügyben, ha kérdéseik vannak.

Orbán azt is megígérte, hogy kivizsgálják azt a honvédségi gyakorlótéren történt balesetet, amelyben egy felrobbanó gránát miatt egy fiatal kormánytisztviselő mindkét kezét elvesztette. Az újdörögdi balesetben a kormány felelősségét firtató, MSZP-s Gurmai Zitának Orbán azt mondta, „szégyellje magát”, mivel a legnagyobb elismerés jár az önkénteseknek. Hozzátette azt is, hogy hősnek tekintik a súlyosan megsérült kormánytisztviselőt.