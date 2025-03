Kormánybiztos: megkezdődik a USAID konkrét finanszírozási projektjeinek kivizsgálása

Megkezdődik az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) konkrét finanszírozási projektjeinek kivizsgálása, a költéseknek akár büntetőjogi következményük is lehet – közölte László András kormánybiztos, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a Facebook-oldalán pénteken.

A kormánypárti politikus a videóban arról számolt be, hogy egyre növekszik a feszültség a USAID-botrány kapcsán az amerikai baloldal által működtetett globális korrupciós rendszer kivizsgálásának ügyében. László András beszámolója szerint a hét elején Marco Rubio amerikai külügyminiszter felfüggesztette a programok 83 százalékát, ami több tízmilliárd dollárt érint. Ezek után világszerte nagyon sok nem kormányzati szervezet (NGO) arra panaszkodik, hogy nem tudják folytatni működésüket, az Egyesült Államokban pedig olyan nyilatkozatokat is lehetett hallani, hogy akár börtön is járhatna baloldali politikusoknak, ha ezekből a pénzekből a saját kampányukat finanszírozták – tette hozzá.

A fideszes EP-képviselő közölte, amikor elmondta a USAID munkatársainak, hogy Magyarországon milyen célra és kik kaptak ezekből a pénzekből, és van már tapasztalatuk azzal kapcsolatban, hogy 2022-ben illegális kampányfinanszírozás valósult meg amerikai pénzekből, akkor neki a szervezet egyik belső ellenőre megerősítette: ők is úgy fogják vizsgálni a magyarországi USAID-es finanszírozású költéseket, hogy annak akár büntetőjogi következménye is lehet.

László András ismertetése szerint nagyon nyitottak voltak az ő beszámolójára is arról, hogy Magyarországon eddig mit és mennyit költöttek, kik kaptak pénzt és milyen rendszeren keresztül. A kormánybiztos hangsúlyozta: nagyon előremutató tárgyalásokat folytatott, és megkezdődik a konkrét finanszírozási projektek kivizsgálása.

MTI