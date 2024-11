Nézőpont: a többség szerint Magyar Péternek vissza kellene vonulnia

Magyar Péter visszavonulását akarják

– ezzel a címmel számolt be legújabb kutatásáról a kormánypárti Nézőpont Intézet.

A kutatást szerint a magyarok abszolút többsége, 55 százaléka nem tartja szimpatikusnak a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét.

Az Nézőpont arra is kíváncsi volt, hogy a „kiszivárgott hangfelvételen elhangzottak miatt” hányan gondolják azt, hogy a közélettől is vissza kellene vonulnia Magyarnak. „A két lehetőség közül itt is relatív többség (45 százalék) választotta a visszavonulást, míg 43 százalék a politikai tevékenység folytatását” – áll a 2024. november 18. és 20. közöt, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült kutatásban, melynek hibatára 3,16 százalék.

Az immár egy hete szivárogtatott, a Tiszát korábban 30 millióval zsaroló Vogel Evelin által készített felvételeken, melyek Magyar szerint részben manipuláltak, a Tisza Párt elnöke a saját szavazóiról, pártja politikustársairól és a sajtó munkatársairól is dehonesztáló megjegyzéseket tesz.

A legtöbb kutatóintézet, köztük a Medián és a 21 Kutatóközpont, a közelmúltban azt mérte, hogy a Tisza hibahatáron belül megelőzte a kormánypártot, de a Nézőpont szerint továbbra is jelentős a Fidesz előnye: