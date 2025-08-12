Visszatér a Sztárban Sztár All Stars: Muri Enikő, Pintér Tibor és Varga Viktor is versenyeznek

Visszatér a Sztárban Sztár All Stars a TV2-re szeptemberben: a korábbi Sztárban Sztár-évadok sztárjai térnek vissza, a zsűriben pedig Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András ülnek majd, írta meg a story.hu.
Az énekesnők listája:
- Szandi
- Nótár Mary
- Nagy Adri
- Wolf Kati
- Péterffy Lili
- Völgyi Zsuzsi
- Galambos Dorina
- Janicsák Veca
- Muri Enikő
- Halastyák Fanni
- Dér Heni
- Kozma Orsi
A férfi énekeseknél így áll a helyzet:
- Veréb Tamás
- Horváth Tamás
- Vavra Bence
- Freddie
- Kocsis Tibor
- Vastag Csaba
- Vásáry André
- Pintér Tibor
- Mészáros Árpád Zsolt
- Kállay-Saunders András
- Varga Viktor
- Király Viktor
A műsorvezető továbbra is Till Attila lesz.