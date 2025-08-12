Visszatér a Sztárban Sztár All Stars: Muri Enikő, Pintér Tibor és Varga Viktor is versenyeznek

Visszatér a Sztárban Sztár All Stars a TV2-re szeptemberben: a korábbi Sztárban Sztár-évadok sztárjai térnek vissza, a zsűriben pedig Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András ülnek majd, írta meg a story.hu.

Az énekesnők listája:

Szandi

Nótár Mary

Nagy Adri

Wolf Kati

Péterffy Lili

Völgyi Zsuzsi

Galambos Dorina

Janicsák Veca

Muri Enikő

Halastyák Fanni

Dér Heni

Kozma Orsi

A férfi énekeseknél így áll a helyzet:

Veréb Tamás

Horváth Tamás

Vavra Bence

Freddie

Kocsis Tibor

Vastag Csaba

Vásáry André

Pintér Tibor

Mészáros Árpád Zsolt

Kállay-Saunders András

Varga Viktor

Király Viktor

A műsorvezető továbbra is Till Attila lesz.