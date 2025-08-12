sztárban sztár all starstv2
Visszatér a Sztárban Sztár All Stars: Muri Enikő, Pintér Tibor és Varga Viktor is versenyeznek

admin Besenyei Balázs
2025. 08. 12. 19:51
Visszatér a Sztárban Sztár All Stars a TV2-re szeptemberben: a korábbi Sztárban Sztár-évadok sztárjai térnek vissza, a zsűriben pedig Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András ülnek majd, írta meg a story.hu.

Az énekesnők listája:

  • Szandi
  • Nótár Mary
  • Nagy Adri
  • Wolf Kati
  • Péterffy Lili
  • Völgyi Zsuzsi
  • Galambos Dorina
  • Janicsák Veca
  • Muri Enikő
  • Halastyák Fanni
  • Dér Heni
  • Kozma Orsi

A férfi énekeseknél így áll a helyzet:

  • Veréb Tamás
  • Horváth Tamás
  • Vavra Bence
  • Freddie
  • Kocsis Tibor
  • Vastag Csaba
  • Vásáry André
  • Pintér Tibor
  • Mészáros Árpád Zsolt
  • Kállay-Saunders András
  • Varga Viktor
  • Király Viktor

A műsorvezető továbbra is Till Attila lesz.

