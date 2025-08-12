Ez a féreg ki tudja kapcsolni az ember fájdalomérzékelését

Létezik egy parazita, amely képes anélkül bejutni az emberi testbe, hogy bármit is éreznénk. A Schistosoma mansoni nevű féreg ugyanis ki tudja kapcsolni az ember fájdalomérzékelését, hogy észrevétlenül telepedjen meg a szervezetünkben – derül ki egy idén augusztusban megjelent tanulmányból.

A legtöbb élősködő fájdalom, viszkető érzés vagy kiütések megjelenésével jár, ezzel elárulják jelenlétüket. Az S. mansoni viszont úgy tör át a bőrön, hogy közben nem okoz fájdalmat, így teljesen észrevétlen marad.

Ezt úgy éri el, hogy csökkenti a TRPV1+ fehérje aktivitását, amely normál esetben a hő, fájdalom és viszketés érzését kiváltó jeleket továbbítja az agy felé. A féreg olyan molekulákat termel, amelyek blokkolják ezen fehérjék működését – foglalta össze a Science Daily.

A kutatók úgy gondolják, hogy ezeket molekulákat a gyógyászatban is fel lehetne használni új fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentők készítéséhez.