parazitaélősködőféregfájdalomérzékelés
Tudomány

Ez a féreg ki tudja kapcsolni az ember fájdalomérzékelését

defun / Getty Images
admin Stéger Dávid
2025. 08. 12. 15:51
defun / Getty Images

Létezik egy parazita, amely képes anélkül bejutni az emberi testbe, hogy bármit is éreznénk. A Schistosoma mansoni nevű féreg ugyanis ki tudja kapcsolni az ember fájdalomérzékelését, hogy észrevétlenül telepedjen meg a szervezetünkben – derül ki egy idén augusztusban megjelent tanulmányból.

A legtöbb élősködő fájdalom, viszkető érzés vagy kiütések megjelenésével jár, ezzel elárulják jelenlétüket. Az S. mansoni viszont úgy tör át a bőrön, hogy közben nem okoz fájdalmat, így teljesen észrevétlen marad.

Ezt úgy éri el, hogy csökkenti a TRPV1+ fehérje aktivitását, amely normál esetben a hő, fájdalom és viszketés érzését kiváltó jeleket továbbítja az agy felé. A féreg olyan molekulákat termel, amelyek blokkolják ezen fehérjék működését – foglalta össze a Science Daily.

A kutatók úgy gondolják, hogy ezeket molekulákat a gyógyászatban is fel lehetne használni új fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentők készítéséhez.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktor Hatvanpusztáról: Kérdezzék meg a tulajdonost!
Végrehajtást indított 444.hu a külügyminisztérium ellen, mert a bíróság ítélete ellenére közadatokat tartanak vissza
Készüljön, két napig leállás lesz az MVM-nél
Orbán megindokolta, hogy miért nem írta alá Magyarország az Ukrajnáról szóló EU-s nyilatkozatot
Magyar Péter: Orbán családjának egy tagja állt a kegyelmi ügy mögött
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik