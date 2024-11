Medián: Már 7 százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a biztos szavazóknál, de a teljes lakosság körében is nála az előny

Komoly fordulatról számol be a Medián friss közvélemény-kutatása, amelyet a Hvg.hu publikált. Eszerint a Mediánnál is átvette a vezetést Magyar Péter pártja a Fidesz-KDNP előtt.

A biztos választóknál

a Tisza Párt 46,

a Fidesz-KDNP 39 százaléknyi voksra számíthat.

A választani tudók szavazók körében

a Tisza Párt 43,

a Fidesz KDNP 39 százalékon áll.

Míg a teljes népesség körében

a Tisza Párt 34,

a Fidesz-KDNP 32 százalékos.

A Medián egyedül a Mi Hazánkat méri még a parlamenti küszöb fölé (6 százalékra a biztos választók körében), míg az MKKP és a DK 3–3 százalékra számíthatna.

A felméréssel kapcsolatban a Medián vezetője Hann Endre azt írja, olyan „előfordult már az elmúlt 14 évben, hogy egy potenciális pártszövetség, közös lista a kutatásokban ideig-óráig megelőzte a Fidesz–KDNP-t, de hogy egyetlen kihívó a kormánypárt fölé kerekedjen, az még soha. Most ez is bekövetkezett: a Tisza Párt, amely az EP-választáson kisebb meglepetésre közel 30 százalékot szerzett, a november elején zárult Medián-felmérésben már 40 százalékot is meghaladó eredményt ért el a választani tudók és jóval 40 százalék fölöttit a biztos szavazók körében. Az utóbbi (46:39 a Tisza–Fidesz versenyben) azzal magyarázható, hogy a kormánypárt szimpatizánsainak egy része elbizonytalanodott, a tiszások viszont nagyobb arányban mondják, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnapi választáson.”

Hann azt is megemlíti, hogy a választási szándékok változása a romló közhangulat, főleg a növekvő gazdasági elégedetlenség következménye.