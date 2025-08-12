sportkézilabdarodrigo corralesveszprém
Meghatározó játékos távozását jelentette be a veszprémi kézilabdaklub

2025. 08. 12.
A One Veszprém HC kézilabdacsapata bejelentette, hogy Rodrigo Corrales év végén távozik a klubtól.

A spanyol válogatott kapus 2020 júliusában igazolt Veszprémbe, három magyar bajnoki cím, négyszeres Magyar Kupa-győzelem és egy klubvilágbajnoki cím fűződik a nevéhez. A bejelentés szerint a mostani idényben még a csapatot erősíti, 2026 nyarán távozik.

Nem nagy meglepetés a spanyol távozása, ugyanis 2025-ben Mikael Appelgren érkezett a posztra, 2026-ban pedig Emil Nielsen csatlakozik a csapathoz.

