Meghatározó játékos távozását jelentette be a veszprémi kézilabdaklub

A One Veszprém HC kézilabdacsapata bejelentette, hogy Rodrigo Corrales év végén távozik a klubtól.

A spanyol válogatott kapus 2020 júliusában igazolt Veszprémbe, három magyar bajnoki cím, négyszeres Magyar Kupa-győzelem és egy klubvilágbajnoki cím fűződik a nevéhez. A bejelentés szerint a mostani idényben még a csapatot erősíti, 2026 nyarán távozik.

Nem nagy meglepetés a spanyol távozása, ugyanis 2025-ben Mikael Appelgren érkezett a posztra, 2026-ban pedig Emil Nielsen csatlakozik a csapathoz.