Valaki a karjára tetováltatta, más a születése óta vár a felújítására – negyvennel zötyög a vonat Budapest leglepusztultabb elővárosi vasútvonalán

A 142-es elővárosi vasútvonal nagy része közel hatvan éve nem esett át komolyabb felújításon, pedig igazán szükség lenne rá: a pályaszakasz zöme olyan leromlott állapotban van, hogy a MÁV biztonsági okokból 40 kilométer per órás sebességkorlátozást vezetett be. Kuhár Bence közlekedési vlogger mégis a kedvenc járatának tartja a zötykölődő vonatot, még a karjára is tetováltatta a szerelvényeket. De hogy élik meg a helyzetet a vonalon ingázó utasok, és számíthatnak-e felújításra a közeljövőben? A választ talán még Lázár János sem tudja.