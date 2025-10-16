Videó
Gulyás Gergely a 24.hu-nak: Varga Judit nagyon jól érzi magát, pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába
A kormányoldalon az utóbbi napokban több helyen előkerült Varga Judit visszatérésének lehetősége. Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón arról beszélt, hogy a héten egyeztet a volt igazságügyi miniszterrel. Győrben értük utol a Miniszterelnökséget vezető minisztert, ahol Varga Judit reaktiválása mellett Lázár János kritikájáról, miszerint Gulyásnak nincs bátorsága a XII. kerületben megméretnie magát a választáson, valamint a Szőlő utcai bűncselekményekről is kérdeztük.
Legfrissebb videók
Gulyás Gergely a 24.hu-nak: Varga Judit nagyon jól érzi magát, pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába
„Embereknek az élete megy ebben tönkre” – két táborra szakadt lakosság és politikai harc Józsefvárosban
„Az életének lényegét kérdőjelezik meg” - Semjén mellett kiáll, a pedofilokat kasztrálná Lázár János
„Volt valami spirituális az egészben” – Nemes Jeles Lászlót és Enyedi Ildikót is kérdeztük Velencében
Molnár Áron: A propaganda öl és nem csak átvitt értelemben – a kormány plakátkampányai ellen tüntettek a Hősök terén
„Ha egy roma nő nem szül gyereket, az kudarc” – kényszersterilizált nők küzdenek kártérítésért Szlovákiában
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!