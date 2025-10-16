Gulyás Gergely a 24.hu-nak: Varga Judit nagyon jól érzi magát, pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába

A kormányoldalon az utóbbi napokban több helyen előkerült Varga Judit visszatérésének lehetősége. Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón arról beszélt, hogy a héten egyeztet a volt igazságügyi miniszterrel. Győrben értük utol a Miniszterelnökséget vezető minisztert, ahol Varga Judit reaktiválása mellett Lázár János kritikájáról, miszerint Gulyásnak nincs bátorsága a XII. kerületben megméretnie magát a választáson, valamint a Szőlő utcai bűncselekményekről is kérdeztük.