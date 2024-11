„Méltatlan és felháborító, amit önök itt művelnek egymással!” – kevésnek bizonyult a polgármesteri vétó Győrben

Mivel Pintér Bence korábban megvétózta az új ügyvezető, Szombati-Serfőző Eszter Fidesz-többség által megszavazott kinevezését, a közgyűlés hétfőn újratárgyalta a javaslatot. Az ülésen meghallgatták az újonnan kinevezett mellett Nagy Gergely László leváltott ügyvezetőt is. Az ügy előzményeiről és hátteréről részletesen írtunk a korábbi cikkünkben.

Az ellenzéki városvezető a hétfői rendkívüli közgyűlésen jelezte: továbbra sem ért egyet sem a kinevezéssel, sem pedig a korábban a polgármesteri hivatalhoz tartozó kulturális, sport és városmarketing rendezvények Győr Projektbe történő kiszervezésével. Fekete Dávid fideszes frakcióvezető viszont azzal bírálta a polgármestert, hogy mondvacsinált indokkal akadályozza a kinevezést.

Ez politikai és nem szakmai vita

– szólt hozzá a vitához Borkai Zsolt korábbi fideszes polgármester, aki a Borkaival Közösen a Jövőnkért Egyesület színeiben jutott mandátumhoz. Szerinte sem Nagy Gergely László, sem Szombati-Serfőző Eszter nem érdemli meg ezt. „Gyorsan zárjuk le a vitát!” – szorgalmazta a korábbi városvezető, aki szerint nem a cégvezetőknek kellene egy politikai vitában a kérdésekre válaszolniuk. „Méltatlan és felháborító, amit önök itt művelnek egymással!” – fakadt ki a vita egy későbbi pontján Borkai arra intve a polgármestert: figyelmeztesse a képviselőket: ha nem a napirendről beszélnek, akkor meg kell vonnia tőlük a szót.

Szakmai vitáról is szól az ügy

– reagált Borkai felvetésére Pintér Bence, aki ragaszkodott mindkét ügyvezető meghallgatásához.

Fekete Dávid kormánypárti frakcióvezető is egyetértett a távozó és a kinevezett vezető meghallgatásával azt kérve: mindkét személynek adjanak szót

Nem gondoltam volna, hogy az első itteni felszólalásom egyben az utolsó lesz

– közölte Nagy Gergely László, a Győr Projekt Kft. leváltott ügyvezetője, aki elmondta: a vezetése alatt csökkentették a cég veszteségét, költségcsökkentő intézkedéseket hoztak, feszes gazdálkodást folytattak. Energetikai beruházások is történtek, napelemeket, napkollektorokat telepítettek, a világítást pedig LED-esítették a cég által üzemeltetett uszodákban. (A Győr Projekt üzemelteti a város uszodái mellett az Audi Sport Arénát és a Magvassy Mihály Sportcsarnokot is.)

Nagy Gergely László elmondta: gondolkodott azon, hogy reagáljon-e a személyével kapcsolatos méltatlan eljárásra, vagy minősítse-e „a frakció és annak vezetője ’90-es évek előtti időszakból átvett módszereit”, vitassa-e az új ügyvezető szakmai felkészültségét, szóba hozza-e a következő időszakban a városba érkező, kulturális célú állami támogatások mértékét, továbbá ismertesse-e „a háttérben meghúzódó valódi okokat”, illetve reagáljon-e a médiában és egyes képviselők részéről őt ért rágalmakra? Végül Esterházy Pétert idézve csak annyit mondott:

Bizonyos szint fölött nem megyünk bizonyos szint alá.

Fekete Dávid a nyilvánvalóan őt érintő kritikára azt mondta a leváltott ügyvezetőnek: „munkával és ne összeesküvés-elméletek gyártásával töltse az időt.”

Szombati-Serfőző Eszter a bemutatkozó beszédében a teljesítménymérést, az üzemeltetési folyamatok hatékonyságának értékelését nevezte az egyik céljának, valamint azt, hogy a szintén a cég által üzemeltetett Olimpiai Sportparkot a sportegyesületek mellett ki kell nyitni a helyi lakosság előtt is, továbbá ügyfélszolgálatot kell nyitni a létesítményben. A nyitott és átlátható irányítást ígérő új ügyvezető rögtön kritikát is kapott a polgármestert támogató Tiszta Szívvel a Városért Egyesület (TSZVE) frakcióját is vezető Kósa Roland alpolgármestertől. Mégpedig, hogy összeférhetetlenség is fennállhat, mivel Szombati-Serfőző a Győr Projekt által fenntartott létesítmény egyik bérlője, a Rába ETO SE szakosztályvezetője, amellett saját sportegyesülete is van, Labdabanda néven.

„Ön ezekről a tisztségeiről lemond, vagy nem kívánja a jövőben a Győr Projekt létesítményeit használni?” – érdeklődött Kósa, hogyan kívánja az új ügyvezető ezt az általa vélelmezett összeférhetetlenséget feloldani. Borsi Róbert fideszes képviselő, kulturális tanácsnok egy olyan példával próbálta cáfolni Kósa Rolandot, hogy ilyen alapon, ha az alpolgármester bemegy egy önkormányzati üzemeltetésű nyilvános vécébe, és díjat fizet a használatáért, akkor azt is összeférhetetlen lenne? Kósa erre úgy reagált: furcsa, hogy Borsi, az önkormányzat tulajdonosi bizottságának korábbi elnöke nem tudja, mi a különbség egy létesítményhasználati bérleti szerződés és a mosdóhasználat között.

Kósa kérdésére az új ügyvezető is reagált. Mint elmondta, több mint 10 millió forintot fizetett be az általa vezetett egyesület, illetve a Rába ETO SE, mint létesítményhasználó és bérlő a Győr Projekt Kft.-nek, amely „nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen bevételtől elessen.” erre Szombati-Serfőző Eszter hozzátette: „Meg kell találunk azt a transzparens megoldást, ami a városvezetés számára is értelmezhető”, egyúttal felajánlotta: ha kell, tételesen elszámol az általa kifizetett bérleti díjakkal.”

Az ügyvezető asszony ígéretet tett arra, hogy ezt transzparensen fogja kezelni, mi ezt az ígéretet észben tartva figyelni fogunk rá, hogy minden rendben menjen a Győr Projekt Kft.-nél

– reagált erre a közgyűlés után a 24.hu-nak Pintér Bence, aki a közgyűlésen a kulturális rendezvények szervezésére vonatkozó konkrétumokat hiányolta Szombati-Serfőző Eszter beszámolójából. Az ügyvezető és a védelmére siető fideszes képviselők arra emlékeztették a városvezetést, hogy Szombati-Serfőző Eszter erről a témáról korábban részletesen egyeztetett a polgármesterrel és az alpolgármesterrel.

Szakács András, a polgármester által vezetett TSZVE képviselője pedig azt kérdezte Szombati-Serfőző Esztertől és Fekete Dávidtól, amiről (Pintér Bence ezzel kapcsolatos nyilatkozata után) korábban 24.hu is érdeklődött. Hogy konkrétan milyen kapcsolatban van az új ügyvezető Bolla Péterrel, akit a korábbi cikkünkben idézett 2019-es riport Borkai „egyfajta mesterének, egyben mindenesének számító”, befolyásos győri háttéremberként említ. Bolla visszavonult az önkormányzattól, miután megromlott a kapcsolata Borkaival, akinek a kabinetfőnöke volt, de Pintér Bence a helyi Fidesz egyik háttérembereként említette, aki szerinte Szombati-Serfőző Eszterrel együtt tárgyal a győri kulturális és gazdasági élet szereplőivel.

Kísértetiesen emlékeztetnek ezek a kérdések arra, amit én a 24.hu-tól megkaptam

– mondta Szakács Andrásnak Fekete Dávid.

„Mi is megkaptuk ezeket a kérdéseket” – válaszolta Pintér Bence. (A kérdéseinkkel lapunk valóban megkereste az összes érintettet, de Fekete és Szombati-Serfőző – Pintér Bencével szemben – nem válaszoltak azokra.)

Egy 70 éves győri nyugdíjas neve kerül elő állandóan ebben a kontextusban. Itt szeretném akkor világossá tenni, hogy én semmilyen feladatot nem adtam Bolla Péternek, nem kértem senkit arra, hogy bármilyen feladatot adjon neki

– válaszolta Szakácsnak Fekete Dávid.

Bollával kapcsolatban Szombati-Serfőző is válaszolt Szakács Andrásnak, bár szerinte ez politikai kérdés. „Semmilyen szerepet nem szánok én személy szerint sem Bolla Péternek, sem munkaszerződéssel, sem megbízási szerződéssel. Bolla Péter kollégám volt 12 éven keresztül, munkatársi kapcsolat volt köztünk, vagy akár azt mondanám, baráti kapcsolat is van.” Az ügyvezető elmondta: 2018 után, amikor Bolla, illetve ő is eljött az önkormányzattól, később is sokszor találkoztak. „Bolla Péter egy 70 éves nyugdíjas, aki éli a 70 éves nyugdíjasok életét. Semmilyen üzleti kapcsolatban nem vagyok Bolla Péterrel, és nem vagyok Fidesz-tag” – tette hozzá az új ügyvezető.

Pintér Bence az élesedő vitára reagálva azt mondta: vége annak, hogy amit a Fidesz frakcióirodáján kitalálnak, az úgy megy át a közgyűlésen, mint kés a vajban. Antal Imre fideszes képviselő azt mondta: a polgármester célja a vétóval az, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy „levitézlett baloldali politikusokat” nevez ki polgármesteri biztosnak. (Négy polgármesteri biztost nevezett ki Pintér Bence: Tóth Péter polgármesteri kabinetfőnököt, valamint Jenei Ferenc TSZVE-színekben bejutott önkormányzati képviselőt, Pollreisz Balázst, aki az előző ciklusban volt MSZP-s ellenzéki képviselő, valamint az ugyancsak TSZVE-jelöltként induló, de mandátumot nem szerző Hargitai Istvánt.) Pintér azzal vágott vissza, hogy ők pontosan közzé fogják tenni, melyik polgármesteri biztos mennyi pénzért és mit csinál, de amikor ő kérdezte ezt meg a korábbi fideszes városvezetés polgármesteri biztosairól, nem kapott rá választ.

Balog-Farkas Renáta, a Szentiváni Civilek Egyesületének egyéni önkormányzati képviselője azt javasolta, ne hívják vissza Nagy Gergely László ügyvezetőt, mert jogellenes a munkaviszonyának megszüntetése, emiatt munkajogi pert is kaphat a nyakába az önkormányzat. Ehelyett Nagy megbízásának lejártáig legyen két ügyvezető.

A határozatban ez egy jogi hiba, hogy nemcsak a vezetői megbízatását vonják vissza Nagy Gergely Lászlónak, de a munkaviszonyát is megszüntetik. Ha emiatt per lesz, és azt a volt ügyvezető megnyeri, annak költsége a várost terheli. Ezt a Fidesz-frakció vállalta be, akárcsak azt a 16 milliós költséget, amit az ő visszahívása okoz

– válaszolta a 24.hu kérdésére Pintér Bence.

„Szerintem ez matematikailag azt jelenti, hogy még több pénzt kellett volna az ügyvezetőkre kifizetni, ha két ügyvezető van egy helyett” – vélekedett a 24.hu-nak a módosító javaslatról Fekete Dávid. Hozzátette: „Nyilvánvalóan vannak munkajogi rendelkezések, amelyeket be kell tartani.”

Végül Balog-Farkas módosító javaslatát 13 nem, 5 igen szavazattal és két tartózkodással a közgyűlés elutasította, aztán 14 igennel, 6 tartózkodással megszavazta Szombati-Serfőző Eszter kinevezését.