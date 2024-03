Vitézyt unszolják, hogy szálljon be a főpolgármesteri meccsbe, de kivár

Nem döntöttem még ezt el, ígérem, hogy március végéig végleges választ fogok arra adni, hogy elindulok-e ezen a főpolgármester-választáson

– mondta az ATV Start című műsorában Vitézy Dávid. A korábbi közlekedési államtitkár arról is beszélt, hogy az LMP mellett számos civil szakmai szervezet is megkereste, és „unszolják”, hogy vállalja el a jelöltséget.

Vitézy ugyan még be sem jelentette az indulását, a Medián januárban rögtön 23 százalékra mérte, ami azt jelenti, hogy többen szavaznának rá, mint a Fidesz eddig meg nem nevezett jelöltjére.

Szintén az ATV információja volt, hogy Fideszben a tervek szerint a héten jelentik be, kit jelölnek főpolgármesternek. Kormányközeli forrásokra hivatkozva azt írták, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő lehet a befutó. A kormánypárti Nézőpont Intézet mindenesetre hétfőn lemondta azt a keddi rendezvényét, amelyen a fideszes nyilvánosság beszélőfejei mellett „elemezte” volna Karácsony Gergely főpolgármester tevékenységét.

Az elmúlt hónapokban számos név előkerült a Fidesz lehetséges jelöltjeként, a kormányközeli Magyar Nemzet február közepén négyet is bedobott. A lap azt írta, hogy Wintermantel Zsolt korábbi újpesti polgármester, Sára Botond fővárosi főispán, Fürjes Balázs volt államtitkár és Kubatov Gábor pártigazgató neve is felmerült Karácsony kihívójaként. Azt a feltételezést ugyanakkor rendre cáfolták a kormányoldalán, hogy Vitézy lehet a végső jelölt. Emellett, amint megírtuk, a mentőszolgálat szóvivőjének, Győrfi Pálnak a népszerűségét is mérték esetleges kormánypárti indulóként. Kubatov azzal zárta ki magát a lehetséges jelöltek közül, hogy bár szívesen lenne főpolgármester, túlságosan indulatos ehhez.

A jelenlegi főpolgármesternek egyelőre csak két kihívója ismert. Karácsony újrázását a Demokratikus Koalíció, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd is támogatja, a Jobbik – Konzervatívok jelöltje Brenner Koloman, a Mi Hazánké pedig Grundtner András. A Kétfarkú Kutya Párt pedig azt közölte, bár saját listát állítanak a fővárosban, Karácsonnyal szemben nem indítanak senkit.