Ráczné Földi Judit: Nem Gyurcsány áldozata vagyok, hanem a Momentumé

A DK-ban a 2022-es kampányban és most is tudják, hogy semmilyen törvénytelenséget nem követtem el. Nem arról van szó, hogy 2022-ben bűnösnek tartottak volna, most pedig nem, hanem arról, hogy a személyemmel szemben akkor óriási támadás volt, és én emiatt a botrány miatt elvesztettem az előválasztást. A DK nem akart az ellenzéki összefogásnak ártani azzal, hogy engem befutó helyre raknak

– így fogalmazott az ATV.hu-nak adott interjújában Ráczné Földi Judit, a DK új parlamenti képviselője, aki a közelmúltban elhunyt Kordás László székét örökölte meg az országgyűlésben. Parlamenti esküje után Gyurcsány Ferenc tüntetőleg hosszan ölelkezett a politikusnővel, amire utóbb a DK elnöke azt a magyarázatot adta, hogy ezzel akarta azt üzenni: mindenki elmehet a csudába. Az üzenet azoknak az ellenzéki pártoknak is szólt, amelyek most nem támogatták, hogy Ráczné bekerüljön a parlamentbe.

A székesfehérvári politikus neve az országos politikában akkor lett igazán ismert, amikor a 2022-es parlamenti választások előtt megtartott ellenzéki előválasztás idején offshore-ügybe keveredett. A közös hatpárti ellenzéki lista 2022 elején állt össze, amelyre Ráczné is felkerült, pedig akkor már közismert volt az offshore-ügye.

Senki nem emelt kifogást ellene – állítja Ráczné Földi Judit. „Ezért állunk értetlenül a mostani történések előtt, hiszen ma nem lehetnék képviselő, ha a hat ellenzéki párt nem tesz fel a közös listájára 2022-ben. Az viszont kizárólag a DK döntése volt, hogy »csak« a 62. helyre kerülök a listán, tehát nem érkezett erre vonatkozó kérés egyetlen másik ellenzéki párttól sem.”

Az interjúban a politikus az offshore-üggyel kapcsolatban azt mondta: nem hazudott, mivel az úgynevezett feddhetetlenségi nyilatkozat kitöltésekor az igazat írta be, mivel sem akkor, sem azelőtt nem volt offshore tulajdona. Úgy fogalmazott, hogy a feddhetetlenségi nyilatkozat leadását megelőző napig az offshore hátterű Minos Global kézbesítési megbízottja volt, de ezen túl semmi köze nem volt ehhez a céghez. „Az elmúlt másfél év azért nagyon kemény volt. Most már újra motiváltnak érzem magam arra, hogy ellenzékből tegyek az országért, de elismerem, 2021 őszén meginogtam, mert azt éreztem, hogy a saját oldalamtól ért nemtelen támadás úgy, hogy az arcomat és a nevemet adtam az ellenzéki politizáláshoz egy fideszes fellegvárban. A DK-ban pontosan tudták, milyen volt ez a másfél évem – az elnök úr is tudja. Valószínűleg erre gondol, amikor dacról beszél.”

A politikus szerint amennyiben kétség merült volna fel a személyét illetően a DK-ban, akkor elengedték volna a kezét.

A DK-ban kizáró ok a tisztességtelenség, de aki becsületes, azt megvédi a közösség, és igen, össze fogunk zárni, ez tesz minket erőssé az ellenzéki oldalon. A DK-sok számíthatnak egymásra. A DK közössége ezért ekkora és ezért fejlődik, mert kiáll az emberei mellett és mindenkire vigyázunk. Lehet ezt kritizálni kívülről, de aki ennek a közösségnek egyszer a tagja volt, tagja, vagy tagja lesz, annak a DK olyan, mint egy második család. Nálunk nincsenek olyanok, mint amiket néha egy-egy ellenzéki párt művel. Ez egy összetartó, erős közösség

– fogalmazott Ráczné Földi Judit.

Az ellenzéki együttműködést firtató kérdésre Ráczné Földi Judit azt mondta: „együtt kell működnünk, mert a cél közös, a Fidesz leváltása.”

Arra a kérdésre, hogy nem érezte-e abúzusnak, ahogyan a pártelnöke megölelte az eskütétele után, azt válaszolta: „Egyáltalán nem. A közösségtől kapott másfél éves támogatás kifejezéseként éltem meg. Azok, akik ebbe mást magyaráztak bele, elvették tőlem életem egyik legszebb napját.” Hozzátette, a történtek miatt valóban áldozattá vált, „de nem Gyurcsány Ferencé, hanem a Momentumé, amely ezt műveli velem hetek óta saját politikai hasznot remélve ettől” – mondta az atv.hu-nak.