Újabb párbeszédes politikus lép át a DK-ba

Szabó Zsolt dunaújvárosi alpolgármester, a Párbeszéd országos elnökségének tagja a Facebookon jelentette be, hogy átlép a Demokratikus Koalícióba – írja a DK közleményében. Az átlépés okaival kapcsolatban posztjában úgy fogalmaz, hogy „baloldaliként, ellenzékiként és demokrataként mostanra a Demokratikus Koalícióban látom az egyetlen reményt egy olyan Magyarországra, ahol mindenki megkapja a lehetőséget a tisztességes megélhetésre és az életben való boldogulásra. Hiszem, hogy a Dobrev Klára által vezetett Árnyékkormány tud csak valódi alternatívát nyújtani az orbáni diktatúrával szemben.”

A Demokratikus Koalícióba sorra lépnek át az ellenzéki pártok politikusai. Kenéz István, a Párbeszéd Pest megyei szervezetének volt alelnöke, a párt felügyelőbizottságának elnöke például januárban jelentette be, hogy a továbbiakban a DK-t erősít, nemrég Kocsis-Cake Olivio is Gyurcsány Ferenc pártjában kötött ki, ahogy Szücs Balázs erzsébetvárosi alpolgármester is.