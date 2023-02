Paár Attila stadiont, plázát és hotelt vett 8,2 milliárdért, de csak 820 milliót kellett kifizetnie

Az építőipari milliárdos valószínűleg élete üzletét hozta össze Győrben az ETO Park megvásárlásával.

Talán Paár Attila, a NER jól menő építőipari milliárdosa sem csinált még olyan bomba üzletet, mint szűkebb pátriájában, Győrben az ETO Park árverésén, pedig az utóbbi években igazán dinamikusan tört felfele a leggazdagabb magyarok listáján. A megrendelésekkel elhalmozott West Hungária Bau (WHB) tulajdonosa, Tiborcz István korábbi üzlettársa, aki 80 milliárdosra becsült vagyonával a legutóbbi összesítés szerint a 15. helyre jött fel a százas toplistán, ugyanis „szinte ingyen” szerzett meg nagy értékű ingatlanokat, köztük az ETO 14 ezer férőhelyes futballstadionját, valamint annak szomszédságában egy négyszintes bevásárlóközpontot és egy jól menő szállodát.

A 24.hu információi szerint Paár Attila, miután papíron 8,2 milliárdos ajánlattal nyert a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (NRN) árverésén, ténylegesen csak 820 millió forint körüli összeget fizetett meg az egykori Quaestor-vagyon darabjaiért.

Az NRN-nel kötött – lapunk birtokába jutott – adásvételi szerződés szerint, amelyet Paár írt alá, a cégnek a kikiáltási ár 10 százalékát kellett csak befizetnie, 7,4 milliárdot pedig egy jelzálogkövetelés fejében „megfizetettnek” nyilvánítottak. Ráadásul a milliárdos cége még ezt a 10 százalékot is visszakaphatta más forrásból, sőt az ügylet végén a zsebében maradt még egy körülbelül 10-11 milliárd forintos jelzálogkövetelés is, amit a csődbe ment Quaestor-csoport felszámolásában később még érvényesíthet. Mindehhez csupán az kellett, hogy időben megszerezzen egy kis, egyszemélyes kft.-t.

Árverésen a Quaestor-vagyon

De lássuk sorjában, hogy mi történt a Quaestor csődje után a cégbirodalom legértékesebb vagyonelemeivel. Az állami felszámoló cég 2021 utolsó napjaiban hirdette meg árverésre a Quaestor-csoport sokáig bűnügyi zár alatt tartott győri ingatlanait, az ETO-stadiont és a körülötte kiépített létesítményeket, majd összesen 10 milliárd forint kikiáltási áron el is adta azokat. Az NRN az árverésen két csomagba pakolva verte dobra az akkor még külön-külön nyilvántartott ingatlanokat.

A nagyobbik csomagot, benne hat ingatlannal, 8,2 milliárdos kikiáltási áron hirdették meg. Közülük három elem volt igazán értékes:

a 14 ezer férőhelyes futballstadion, 1,3 milliárdért,

az ETO Park bevásárlóközpont, 4,7 milliárdért (a kiírás szerint az alapterülete 11 585 négyzetméter, de a négy szintet figyelembe véve 40 ezer négyzetméterről van szó)

és az ETO Hotel, 1,7 milliárdért (a kiírás szerint 2707 négyzetméter az alapterület, de a valóságban ez 10 ezer).

A kisebbik, két darabból álló csomagot 1,85 milliárd forintért hirdették, és az edzőközpont egyik kevésbé értékes része mellett egy óriási, a plázát, a hotelt és a stadiont körülölelő parkoló volt benne.

Az árverést 2022 januárjában tartották meg. A csomagokra egy-egy érvényes ajánlat érkezett, mindegyiket egy kicsi, bevétellel nem rendelkező cég, a Barlinek Kft. adta be. A Paár Attila által tulajdonolt kft. végül csak a nagyobb csomagot vette meg, mert a kisebbik esetében az állam élt az elővásárlási jogával. 2022 tavaszán a nagyobb csomag ingatlanjaira be is jegyezték a Barlinek, a kisebbik csomagra pedig az államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. tulajdonjogát, de ezzel még koránt sem ért véget az osztozkodás.

A két vevő egymás között teljesen átrendezte a tulajdonviszonyokat. Tavaly nyár elején a földhivatali adatok alapján beszámoltunk arról, hogy a stadion és az edzőközpont nagyobbik hányada átkerült az államhoz, az állam viszont átadta a Barlineknek a 17 hektáros óriásparkolót. Az osztozkodásról egyik érintett sem tett közzé információkat, pedig a cserékkel kombinált adásvételek miatt átláthatatlan, hogy mi milyen értékben cserélt gazdát.

A folyamat 2022 végén zárult le, a földhivatali nyilvántartásban a napokban véglegesítették a vagyonmegosztás eredményét. Megszüntették a vagyonelemek korábbi különálló helyrajzi számait és két új, a teljes ETO-ingatlant nagyjából két egyenlő méretű részre osztó egységet hoztak létre Paárék, illetve az állam tulajdonában.

A hiteltartozásos trükk

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan jött össze Paár Attila számára a pazar üzlet, tudni kell, hogy az ETO-ingatlanokat a quaestoros időkből származó jelzálog terhelte.

Az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. a 2000-es évek elején adott az akkoriban épülő beruházásra 17 milliárd forintnyi euróhitelt, ami a kamatokkal idő közben 2 milliárddal növekedett. Bár az ingatlanvagyon a csőd után is rendelkezésre állt, az MFB a teljes követelését töredékáron eladta a Barlinek Kft.-nek, amely akkor még egy másik ingatlanos mogul, Jellinek Dániel tulajdonában volt.

Az már korábban ismertté vált, hogy Jellinek több magyarországi nagybank követelésportfólióját is felvásárolta, a konkrét MFB-s üzlet körülményeiről azonban nincsenek nyilvános adatok. A Barlinek Kft. könyvei alapján az látszik, hogy mindössze 2,4 milliárd forintot fizethetett a pénzintézetnek a teljes követelésért, majd ezzel együtt eladta a céget, amely egy kis kitérő után a WHB tulajdonába került.

A 24.hu legfrissebb információi szerint a Barlinek az árverés után 19,4 milliárd forintos követelés birtokosaként jelentkezett be a vásárlásra, amit aztán be is számítottak az üzletkötésnél, és leírtak belőle 7,4 milliárdot. A cégnek tehát – mint fentebb jeleztük – a kikiáltási ár 10 százalékát kellett csak befizetnie.

Csakhogy a Barlineknek volt követelése a licitre bocsájtott kisebb csomag vagyonelemein lévő – a fejlesztési banktól töredékáron megvásárolt – MFB-hitel után is. Ezt a korábbi tulajdoni lapok mellett az árverési kiírás is alátámasztja, melyek szerint a kisebbik csomag ingatlanain is rajta volt az MFB első ranghelyű jelzálogjoga, ahogy a nagyobb csomag elemein. Így a Barlinek igényt tarthatott az állam által a parkolóra és az edzőközpontra kifizetett 1,85 milliárd forint jelentős részére is.

A 24.hu levélben kereste a Paár Attilát, hogy megtudjuk, pontosan milyen pénzügyi egyenleggel zárta az ügyletet, és valóban megkapta-e az állam által fizetett összeget a hiteltartozások fejében. A WHB-tól nem érkezett válasz.

Rengeteg megválaszolatlan kérdés

Az állami oldal számára viszont katasztrofális eredménnyel zárult az ETO-ügy menedzselése, a mérleg 20 milliárd forinthoz közelítő veszteség és számos, az eljárással kapcsolatos kérdőjel.

Az árverés meghirdetésekor nem a valós viszonyok szerepeltek az Elektronikus Értékesítési Rendszerben, a kiírásban az MFB-t tüntették fel az ingatlanokat terhelő hitelek jogosultjaként, miközben már rég a nyertes Barlinek Kft.-nél volt a teljes követelés.

A kiírásban több tétel esetében nem a valós méreteket tüntették fel. Mint ezt korábban jeleztük, a bevásárlóközpont és a hotel esetében a kiírásban csak az épületek egyik szintjének alapterületét adták meg. A valós méretek ismeretében kiszámolható, hogy a bevételt termelő kereskedelmi ingatlanokat 100-200 ezer forint közötti, feltűnően olcsó négyzetméteráron adták el. A bevásárlóközpont üzlethelyiségei pedig kelendőek, tavaly például itt nyílt meg az ország egyik legnagyobb Aldi-üzlete, az egyik szinten pedig az Audi irodái működnek.

Korábban megírtuk, hogy a Barlinek maga akadályozta meg, hogy egy útépítés miatt elrendelt kisajátításnál túl magas árat fizessenek ki neki egy kisebb földdarabért. A terület a parkolóhoz tartozott, ezért a kormányhivatal által rendelt szakvélemény meghatározta annak forgalmi értékét is: 8,2 milliárd forintról szólt a becslés. Ezt a parkolót az NRN néhány hónappal később 1,85 milliárd forintért írta ki árverésre.

A 24.hu megkereste az MFB-t, valamint az árverést lebonyolító Nemzeti Reorganizációs Kft.-t is, de érdemi választ ezektől az állami intézményektől sem kaptunk.

Az állam törvényben ajándékozta el a stadiont

Ha az állam nem is, jól járt viszont egy másik NER-közeli milliárdos is. Világi Oszkár szlovákiai üzletember ugyanis, miután megvette az ETO focicsapatát, törvénymódosítással megkapta használatba a stadiont. Az ügyletnek ez az ága legalább olyan ködös, mint az adósságvásárlás.

Az ETO futballcsapat új tulajdonosaként feltűnő Világi, a Mol vezérigazgató-helyettese, jóval az ETO-ingatlanok árverése után is azt állította, fogalma sincs arról, ki a stadion és a pályák új tulajdonosa. Tény, hogy az állami stadionvásárlás hátteréről sem igyekezett senki felvilágosítani a nyilvánosságot. A nagy ködösítés közepette a kormány végül a sporttörvény módosításával rendezte az ügyet. Ekkor derült ki, hogy az állam azért szállt be az ETO-árverésbe, hogy aztán ingyen továbbadhassa a stadiont és a sportközpontot Világi érdekeltségének, az új jogszabály szerint az ingatlanok vagyonkezelője az ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. lett.