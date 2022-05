Nagyot bukott az állam a győri Quaestor-sztorin, de megszerezte a stadiont

A színfalak mögötti osztozkodásba fordult át az elmúlt hetekben a győri Quaestor-vagyonra kiírt árverés. Paár Attila győri építőipari milliárdos érdekeltsége a januári sikeres licit után megszerezte az ETO-hotelt, a bevásárlóközpontot és a futballstadiont, ám a 16 ezer néző befogadására alkalmas pálya végül mégis az államnál kötött ki. A két fél között februártól május közepéig csereberék zajlottak, de eddig sem az árverésről, sem az azt követő ügyletekről nem hoztak nyilvánosságra információt. Az biztos, hogy az állam hatalmasat bukott a sportkomplexumon, Paárék számára viszont akár nullszaldósra is kijöhetett az elvileg sokmilliárdos ingatlanvásár.

Az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. decemberben hirdette meg licitre a bedőlt quaestoros sportcégek, az ETO Park Kft. és a Győri ETO FC Labdarúgó Kft. ingatlanait. A győri stadiont és a körülötte elhelyezkedő komplexumot egy 8,2 milliárd és egy 1,8 milliárd forintos becsértékű csomagban árulták. Bár az árverés januárban eredményesen zárult, az új tulajdonosok nevét a mai napig nem hozták nyilvánosságra.

Amit eddig hivatalos forrásokból tudni lehetett:

a 2021 utolsó napján indított árverésekre már az első tíz percben befutott egy-egy anonim ajánlat, több aztán a licit január 17-i zárásáig nem is érkezett. Mindkét ajánlat a kikiáltási árral pályázott a csomagokra, nem akadt jelentkező, aki feljebb srófolja.

A nagyobbik, 8,2 milliárdos csomagba az ETO Park Kft. „hagyatékát” pakolták. Az állami felszámoló ebben hat tételt hirdetett meg, melyek közül a legértékesebb 4,7 milliárdos áron a bevásárlóközpont volt. Ide sorolták be 1,3 milliárd forintért a 16 ezres ETO-stadiont és 1,7 milliárdért a négycsillagos, 103 szobás ETO-hotelt is. További, kevésbé értékes tétel volt az edzőközpont, a hőközpont és az úgynevezett promenád.

A kisebbik csomagba a Győri ETO Kft. két ingatlana került: a komplexum 17 hektáros parkolója 1,7 milliárdért, és az edzőközpont egy része 110 millióért.

Az ETO Park része annak a nagy értékű ingatlanvagyonnak, amelyet a Quaestor 2015-ös csődje után a rendőrség, majd a bíróság is bűnügyi zár alá vett. Ezt és az egymilliárd forintos vagyonelkobzás-biztosítási terhet tavaly novemberben, egy hónappal az árverés előtt törölték a hatóságok.

Az ingatlanok legfrissebb földhivatali adataiból az látszik, hogy a licit után meglepő osztozkodás kezdődött.

Az árverési győztes kiléte nem meglepetés, hiszen nyílt titok volt, hogy Paár Attila, a West Hungária Bau-csoport (WHB Group) vezére startolt rá egyik érdekeltségén keresztül a városközponttól nem túl távol fekvő ETO-vagyon megszerzésére. Lapunk is megírta, hogy már jóval korábban megszerzett magának egy olyan céget, a Barlinek Kft.-t, amely kivásárolta a sportkomplexum quaestoros időkből származó jelzáloghiteleit. Februárban, amikor a szlovákiai üzletember, Világi Oszkár beszállt a győri futballba, és megvette a csapatot működtető céget, a Nemzeti Sport is megírta, „gazdasági körökből úgy tudni”, hogy a WHB Group lehet az ingatlanokra kiírt licit nyertese. A sportlap azonban óvatosan fogalmazott a stadion, az edzőpályák, öltözők és a klubház majdani tulajdonosáról, mondván, hogy arról csak az eredményhirdetés után lehet beszélni, és akkor eshet szó az esetleges további befektetésekről is.

Az eredményhirdetés azonban elmaradt. Ennek egyetlen oka lehet: az, hogy

az új klubtulajdonos érkezésével párhuzamosan az állam is beszállt az ingatlanos osztozkodásba.

Az ügyletekkel kapcsolatban megkerestük a WHB Groupot és az állam tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. is, de egyik sem válaszolt a kérdéseinkre. A földhivatali bejegyzések ugyanakkor adnak némi kapaszkodót, ezekből tudunk következtetni az elmúlt hónapok eseményeire.

A dokumentumokból az olvasható ki, hogy az árverésen a Barlinek Kft. adott be mindkét ingatlancsomagra ajánlatot, és végül a nagyobbikat, a 8,2 milliárdos értékűt meg is vásárolta. A másik licitnél azonban az állam élt az elővásárlási jogával, és kikiáltási áron, azaz valamivel több mint 1,7 milliárd forintért megvette a komplexum óriási parkolóját és az edzőközpontot. A tulajdoni lapok alapján ezekre március elején be is jegyezték az MNV Zrt.-t tulajdonosként.

Ez azonban nem a végleges felállás, mert az elmúlt két hónapban a felek egymás között teljesen átrendezték a tulajdonviszonyokat. A sportlétesítmény központi elemei, a stadion és az edzőközpont nagyobbik hányada részben cserével, részben adásvétellel átkerült a Barlinektől az államhoz, az állam viszont kettéosztotta a 17 hektáros parkolót, és 46 százalékát elcserélte a Barlinekkel. Ez a hatalmas, jelenleg még üres terület fontos eleme lehet a fejlesztési terveknek, mert a kormány rendeletben nyilvánította kiemelt jelentőségű üggyé az oda tervezett, de még nem is nyilvános beruházásokat, és igen komoly beépítési könnyebbségeket biztosított a leendő tulajdonosoknak.

A legbonyolultabb tranzakció az edzőközpont körül zajlott. Ez eleve kettészakítva került bele a két ingatlancsomagba. Az állam a kisebbik részt vette meg elővásárlással, a nagyobbik, 307 millió forint értékű részt pedig május 11-én szerezte meg a Barlinektől, és írták át az MNV Zrt.-re úgy, hogy egy nyolcad rész vásárlás volt, a többi csere. A tulajdoni lapokból az nem olvasható ki, hogy pontosan mit mire cseréltek, illetve hogyan számoltak el az adásvételeknél. De a jelek szerint

az ügylet az állam számára összességében hatalmas bukás volt, Paár Attila viszont nagyon jól járt.

Azt már az árverési licit meghirdetésekor előrevetítettük, hogy nem néz ki nagy üzlet az államnak: telekáron, összesen 10 milliárd forintért kínálták eladásra a komplexumot, az állami finanszírozás pedig valaha ennek durván a duplája volt. A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. eredetileg mintegy 17 milliárd forint kölcsönt nyújtott a győri beruházáshoz, az ingatlanárverés idejére járulékokkal együtt a követelés már bőven 20 milliárd forint fölé kúszott. A két csomag a kikiáltási áron kelt el, tehát a legjobb esetben is a ráfordításai felét elbukta volna a magyar állam, de a helyzet ennél is rosszabbul fest.

A győri ingatlanvagyon megszerzésében főszereplő Barlinek Kft. olcsón szerezte meg az MFB-követelést, illetve a jelzálogjogot, és került nyerő pozícióba. Az akció kezdő lépéseit egy másik ingatlanmogul, Jellinek Dániel, az Indotek Csoport tulajdonos vezényelte le, az ő érdekeltsége volt ugyanis eredetileg a Barlinek. Jellinek nem csinált titkot abból, hogy évekkel ezelőtt megszerezte a Quaestorral szembeni MFB-s követeléseket, ám azt nem árulta el, hogy mennyiért jutott ezekhez. A HVG múlt év végén azt írta az ETO Park árverése kapcsán, hogy Jellinek 2,4 milliárd forintra alkudhatta le az árat, és a Barlinek mérlegében is ekkora tétel szerepelt az eszközök között 2019 végén.

Jellinek azonban nem gyűrkőzött neki az ETO Park megszerzésének, túladott a Barlineken. A vevő először egy ismeretlen kis cég, a Shebelle Property Kft. volt, melyet Bódi László Péter alapított 2018 végén. A következő évben mindjárt milliárdos tételek jelentek meg a Shebelle mérlegében: 330 millió forint forgóeszköz és 2,58 milliárd forint befektetett pénzügyi eszköz, illetve csaknem 3 milliárd forint rövid lejáratú hitel. Ami a 2,58 milliárdot illeti, a mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete alapján „üzletrészre adott előlegről” volt szó. A Barlinek 2020. február 11-én került a Shebelle tulajdonába, de meg sem melegedett nála a szerzemény, másfél hónap múlva, március 25-én a West Hugária Bau Kft.-nél, Paár Attila érdekeltségénél landolt. A cégdokumentumokból úgy tűnik, a Shebelle-nek még a tulajdonában sem volt a Barlinek, amikor már leelőgezte a majdani adásvételt a West Hungária Bau. A cégbíróságra beadott dokumentum szerint ugyanis a Shebelle 2019 októberében adásvételi szerződést kötött a Barlinek üzletrészeinek eladására a West Hungária Bau Kft.-vel. A Shebelle cikkünk írásakor még nem adta le a 2021-es mérlegét, amiből kiderülhetne, mennyit hozott az egykori MFB-követelések durván hathetes parkoltatása.

Az ügylettel Paárék az említett bő 2,5 milliárdos összegért hozzájuthattak az MFB 17 milliárdos követeléséhez, amit aztán az árverésen érvényesíthettek.

Így további pénzeszközök nélkül vehették meg az ingatlanokat, a már említett 8,2 milliárd forintért meghirdetett csomagot, sőt a jelzálogjogosult akár az állam által 1,7 milliárdért megvett részekért befolyt pénzre is igényt tarthatott.

Az árverés mérlegéről és az elszámolásokról az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Zrt. rendelkezik adatokkal, a cég azonban már korábban azt írta, hogy a „győri ETO-t érintő felszámolási eljárás egészére a Csődtörvény rendelkezései vonatkoznak, amelyek kifejezetten rögzítik, hogy az eljárás keretében kizárólag azok kaphatnak tájékoztatást a felszámolási eljárás részleteit illetően, akik a Csődtörvény hatályos rendelkezései alapján félnek, érdekeltnek minősülnek az eljárásban”, ezért kérdéseinkre nem válaszolhatnak.

Hasonló koreográfiával juthatott hozzá Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége az egykori Tarsoly-birodalom egy másik darabjához, a Quaestor-csoport mátraházi Lifestyle Hoteljéhez. A 24.hu korábban megírta, hogy abban az esetben is egy bank jelzáloggal biztosított hitelét szerezték meg olcsón, majd a hitel eredeti értékét beszámítva vették meg a szállodát. Az eljárás lehetővé tette, hogy a Quaestor elleni hatósági eljárások miatt bűnügyi zár alatt lévő, közel 4 milliárd forint értékű, teljesen felszerelt és bejáratott szállodát néhány százmillió forintból megszerezzék.

Győrben azonban nem egy kereskedelmi bank, hanem az állam oldalán fordult mínuszba a mérleg.

Az állami bank ugyanis azzal, hogy töredékáron elpasszolta a jelzálogjogokat, 14-15 milliárd forintnyi követelést bukott el, majd amikor az állam megvette azokat az ingatlanrészeket, amelyek korábban lényegében a zsebében voltak, további milliárdokat kellett értük kifizetnie.