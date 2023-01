Újra lehet szánkózni a Normafán

Január végére ismét kedvezően alakult a hőmérséklet, így a Normafa Park üzemeltetői újra be tudták indítani a hóágyúkat, amelyek segítségével behavazták a szánkó-, illetve a sífutópályát. Mostantól mindkét pálya este 10-ig világítás mellett használható – írja a sielok.hu oldal.

Mint írják, egy kis természetes hó is hullott, de a hóágyúk már napok óta mennek. A szánkózó terület már hétfő délutánra elkészült, a sífutók kedttől vehetik birtokba a kb. 800 méter hosszú nyomvonalat. A Normafa Park tájékoztatása szerint a klasszikus és skating nyomot is fektettek. A teniszpályán megszokott gyakorló csíkok is vannak, a pályát este 10-ig kivilágítják. Mindenkit kérnek, hogy kizárólag sífutó felszerelésben használják a sífutópályát! Szánkóval, csúszkával a játszótér alatti szánkópálya használható.

Hozzátették, a szánkópálya használata ingyenes, a sífutópálya is jelenleg ingyenes, de ez a későbbiekben változhat. Felszerelést a nemrégen átadott Vasas Síházban lehet bérelni, hétközben 14 és 18 óra, hétvégén 10-18 óra között.

A Normafa Park hétfői videóján jól látszik, hogy jelentős mennyiségű hó borítja a szánkó-, illetve a sífutópályát.