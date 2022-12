Erős RSV-járványra számít a Házi Gyermekorvosok Egyesülete

Erősebb lesz idén az RSV, vagyis az óriássejtes légúti vírus Magyarországon, erről beszéltek szakértők az RTL Híradónak.

A vírus Németországban is komoly gondokat okoz, a gyerekosztályokon uralkodó helyzetet az egészségügyi miniszter aggasztónak nevezte. Az egyik kórház vezető orvosa azt mondta, minden évben előfordul az RSV vírus, de nem emlékszik az ideihez hasonló hullámra. Sok klinikán már nem tudnak több gyereket fogadni, hangzott el a tudósításban.

Az elmúlt évek távolságtartása és maszkhordása miatt idén Magyarországon is erősebb járványra számít a Házi Gyermekorvosok Egyesülete. Havasi Katalin, a szervezet elnöke úgy fogalmazott, számukra is ijesztő az idei helyzet.

Látva a németországi helyzetet, illetve Franciaországban is az emelkedő esetszámokat, arra számíthatunk, hogy ez hozzánk is ide fog érni, és várható, hogy nálunk is nőni fog az esetszám