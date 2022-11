„Egy felelős kormány ekkora pofon után lemondana”

Szerda délelőtt érkezett a hír, hogy az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy fagyasszák be az unió hétéves költségvetéséből a Magyarországnak járó források nagyjából harmadát, 3000 milliárd forintot. Ezzel együtt, ahogy azt a mai kormányinfón Navracsics Tibor is ismertette, jóváhagyták a magyar helyreállítási tervet is, amellyel Magyarország hozzáférhet a Helyreállítási Alap pénzeihez.

A fejleményekre a magyar ellenzék szereplői is reagáltak sorban, leginkább a források befagyasztásának hírére. Az MSZP szerint Orbán Viktorék szégyene és felelőssége az, hogy továbbra is veszélyben van az uniós támogatások egy része. Közleményükben azt írták, „Orbánék 12 éven át tartó lopásai és a demokratikus intézmények, a fékek és egyensúlyok rendszerének szisztematikus lebontása, a közmédia uralásán és KESMA-n keresztül történt totális médiafölény megszerzése, illetve az egykor független intézmények elfoglalása vezetett oda, hogy az Európai Parlamentnek a háromnegyedes többsége Magyarországot ma már nem demokráciának tartja, hanem a választásos önkényuralom hibrid rezsimjének”. A szocialisták szerint az Orbán-kormány egyúttal haladékot is kapott most arra, hogy megfeleljen az európai normáknak, ezzel a haladékkal pedig a kormánynak élnie kell, nem visszaélni vele.

A Párbeszéd szerint Orbán politikája minden magyart megkárosít, az autokrácia, a korrupció és a jogállami normák lábbal tiprása „magyarok milliói számára jár közvetlen és súlyos anyagi veszteséggel és hazánk jövőjét lehetetleníti el”.

Az LMP részéről Ungár Péter tett közzé a témában egy bejegyzést a Facebookon, melyben egyértelműsítette, hogy az uniós támogatások járnak Magyarországnak, tovább kritikával illette az EU-t is. Szerinte abszurd, hogy az unió a tíz éve fennálló jogállami kritikáit éppen a válság legsúlyosabb hónapjaiban érvényesíti, és úgy látja, hogy a folyamatok lassúsága is Magyarországnak fog a leginkább fájni. Megjegyzte ugyanakkor, hogy ez a büntetés az Orbán-kormány bő tízéves hintapolitikájának teljes kudarca. „Ezt már nem lehetett kimozogni, bár nyilván meg fogják próbálni” – fogalmazott. Ungár ugyanakkor nem ajánlja, hogy a Bizottság döntését bárki győzelemként fogja fel, mert ez nem fogja megingatni a fideszeseket, az ellenzéket pedig nem fogja erősíteni – ellentétben például az uniószkeptikus táborral.

A Momentum részéről Donáth Anna úgy fogalmazott, hogy

egy felelős kormány ekkora pofon után lemondana.

A párt képviselője szerint a kormány az egész nemzetet cserben hagyta egy olyan ügyben, ahol évek óta tudható volt, hogy mit kellene tenni, és mi lesz a következménye a tétlenségnek. „Arrogáns módon semmibe vették a figyelmeztetéseket, és most könnyen lehet, hogy az egész ország issza meg ennek a levét” – írta. Donáth szerint a kormány körül ezzel elfogyott a levegő, az ideje hamarosan lejár.

A DK szerint Orbán Viktor és a fideszes korrupció több ezer milliárdos kárt okozott Magyarországnak. A párt képviselője, Rónai Sándor az online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Orbán „kétszeresen is meglopta a magyarokat”.

„Először akkor, amikor a miniszterelnök az elmúlt 12 évben a családjának, a gyerekkori barátjának és fideszes oligarcháknak adta Magyarország uniós forrásait, másodszor pedig most, amikor a lopás következményeként elvesztette hazánk uniós támogatásait”. Végül pedig azt mondta, Orbán az oka a gyenge forintnak, az orbáni inflációnak és a megélhetési válságnak, így „Orbán az oka az uniós pénzek felfüggesztésének is”.

Az ellenzéki oldalról jövő kritikákra aztán hamarosan a Fidesz is válaszolt. A nagyobbik kormánypárt közleményt adott ki, melyben azt írták, a „dollárbaloldal” Magyarország ellen dolgozik, ők azok, akik