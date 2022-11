Jakab Péter megmérte: 18 fok helyett 23 fokban üldögélnek a parlamenti képviselők

A független képviselő szerint ez pazarlás.

Mi is beszámoltunk róla, hogy a rezsiválság miatt „18 fokos szabályt” vezettek be a Parlamentben is. A parlamenti fűtésszámla ugyanis már 2022 első negyedévére csaknem duplájára nőtt. A földgáz októberi drasztikus drágulása óta még nem kaptak számlát. „Abban bíznak, hogy a takarékoskodási intézkedések, mint például a 18 fokos szabály miatt a fűtésszámla nem a gáz árával arányosan nő majd. A spórolást az őszi és a tavaszi ülésszak közötti szünet érdemben nem segíti” – írtuk korábban.

Ehhez képest Jakab Péter szerint 23,1 fok van- erről fotót is posztolt a képviselő. A független képviselő azt írja: az „iskolákban hőmérővel kell ellenőrizni, nehogy melegebb legyen a tanteremben 18 foknál. Azt mondom, ne legyen kivétel a Parlament se. Ma én is hőmérővel jöttem az Országházba, és az a helyzet, hogy itt kérem, 23 fok van 18 helyett. Szóval Orbán szerint az iskolában a gyerek ülhet 18 fokban.”

Jakab szerint a Parlament helyett az iskolákat kéne fűteni.