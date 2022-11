Arcfelismerő rendszereket és drónokat vetnének be a hazai börtönökben

Egy törvénymódosítási javaslat megteremtené a lehetőséget arra, hogy magyar börtönökben is alkalmazzanak arcképfelismerő rendszereket vagy akár drónokat is megfigyelési célból, vette észre a Telex. Mindezt azzal indokolják a törvényalkotók, hogy

az automatikus, folyamatos, azonnali személyazonosítás a bv. intézet területén tartózkodó személyek életének, testi épségének megóvása, valamint a bv. intézet biztonságának fenntartása, illetve a biztonsági tevékenység hatékonyságának növelése céljából szükséges.

A javaslat szerint az arcképfelismerő rendszer útján történő automatikus személyazonosítás elősegíti a fogvatartottak mozgásának és tevékenységének ellenőrzését, a börtönökben megvalósuló jogsértések elkövetőjének azonosítását, és a bekövetkezett „rendkívüli események” hatékonyabb felszámolását.

A törvénymódosítás lehetőséget biztosítana „a pilóta nélküli állami légijárművek alkalmazására” is, amik

kiválóan alkalmasak arra, hogy elektronikus megfigyelési eszközök felhelyezésével támogassák az őrzés hatékonyságát, támogatva ezzel a bv. intézetek biztonsági rendszerét a szökés megakadályozása vagy rendkívüli esemény felszámolása esetére.

A cikk szerint a javaslatból az is kiderül, hogy az eddigi havi legfeljebb 24 óra helyett 32 óra fizetetlen munkát követelhetnek a fogvatartottaktól, mert a fogvatartotti létszám növekedéséből eredő többletfeladatok szükségessé teszik a díjazás nélküli munkavégzés egy hónapra eső időtartamának a növelését. Emellett változás lehet abban is, hogy az elítéltek írásbeli nyilatkozattal lemondhatnak a büntetés-végrehajtási intézet által nyújtott étkezésről vagy élelmiszerről. Ezt azért vezetnék be, mert mind mennyiségében, mind értékében magas az az élelmiszer, amit az elítéltek nem fogyasztanak el, így kidobásra kerül.