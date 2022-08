Hodász András: Súlyosan beteg a társadalom, szorongásra alapozva lehet elérni politikai sikert

Úgy véli, kezelni kellene a traumákat, a társadalmi megosztottságot.

Hodász András a Szabad Európának azt mondja, a Papifrankó egy kicsit hiányzik neki, főleg a társaság miatt, de eggyel kevesebb feszültség van benne. Amikor felvállalta, hogy pszichoterápiára jár, ezt sokan kritikával fogadták, amit azzal magyaráz, hogy a

magyar társadalom súlyosan beteg. (…) Pont azok tiltakoznak a legvehemensebben a pszichológia meg egyáltalán a terápia ellen, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. A magyar társadalomban szerintem nagyon sok a lelki, mentális problémával küzdő, illetve traumatizált egyén.

Ezért lehet igazi politikai sikert a szorongásra alapozva elérni, azok a politikai üzenetek eredményesek, amelyek félelmeinket még jobban felnagyítják. Kommunikáció szakot végzett, tudja, milyen fontos a szabad sajtó, illetve milyen, ha párhuzamos valóságot építenek vélt, vagy valós ellenségképekkel. Szerinte a kommentek is a betegség tünetei, jelzi az emberek szorongását. A pszichológia szerint ugyanis a félelmet tompítja a harag.

Olyan elementáris szorongás van itthon az emberekben, amiből harag robban, a haragból pedig agresszió. Ezt olvassuk a kommentszekcióban.

A Papifrankóval ő próbálta oldani ezeket a szorongásokat, mert úgy véli, biztonságot nyújtó, megerősítő kommunikációra lenne szükség a félelemre alapozó helyett.

A szomszéd országban háború dúl, amitől teljesen jogosan félünk. Jó lenne tiszta, egyenes, őszinte, békés kommunikációval enyhíteni ezeket a félelmeket.

Az egyház nem próbálta rávenni, hogy folytassa a Papifrankót, de elindította a központi Kardinális YouTube-csatornát, amit évek óta sürgetett. Családi példák alapján hosszan sorolja, milyen történelmi traumák feldolgozását kellene segítenie az egyháznak. Hodász András úgy véli, kezelni kellene a társadalmi megosztottságot, hogy ne bomoljanak fel családi, baráti kötelékek politikai kérdések miatt, mert ma a barátságos politikai vita science fiction kategória Magyarországon.

Szerinte ritka, hogy napi politika kerül a templom falai közé, de az illúzió, hogy a papok ne politizáljanak. Most is úgy gondolja, jót tenne az egyháznak, ha elapadna az állami pénzforrás, de nemet mondani, még ő is most tanul egy terapeutától.