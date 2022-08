Kicsit hosszabban kell sétálni, de lehet fürödni a Velencei-tóban

Olyan hírek jelentek meg a Velencei-tó drámaian alacsony vízállásáról, hogy a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület fontosnak érezte, hogy közleményben tudassa, hogy nyitva vannak a strandok, ahol ugyan a szokásosnál hosszabban kell sétálni a mélyvíz felé, de vízminőség kiváló.

Az utóbbi napokban futótűzként terjedtek a hírek a médiában a Velencei-tó szinte teljes kiszáradásáról. A cikkek drámai képekkel is alátámasztották, hogy a tóban egy csepp víz sincs már… A helyzet valóban súlyos, a tó bizonyos pontjain lehet drámai fényképeket készíteni, azonban strandjaink továbbra is kitűnő vízminőséggel várják vendégeiket. A strandokon az alacsony vízállásnak köszönhetően megnövekedett a sekély, a legkisebb gyermekek számára is idilli állapotokat teremtő pár centiméteres “vízmélységű” vízfelületek területe, az eddigiekhez képest kicsit hosszabb sétával azonban mindenhol elérhető olyan szakasz ahol akár az úszni vágyó felnőttek is hűsíthetik magukat.