Márki-Zay a bánatos gyerekszemek miatt nem mondja le a tűzijátékot

Márki-Zay Péter posztot írt arról, miért nem mondja le az augusztus 20-i tűzijátékot Hódmezővásárhelyen. Négy érvet hozott fel a lemondás mellett, és négyet a megtartásáért, felváltva:

Aztán megadja a végső döfést:

Az elmúlt négy évben a legaljasabb hazugságokat, családi és személyes támadásokat is kiálltam, így talán elnézik nekem, ha ebben a helyzetben is felvállalom a kritikát a véleményemért: szerintem inkább a rászoruló gyerekek, mint az általam is kedvelt kutyusok, inkább a szenvedő kisvállalkozók, mint a kritikusok és politikusok, és inkább az adott szó becsülete, mint másfél millió forint megtakarítás a szavunk és ígéretünk megszegésével – Hódmezővásárhelyen hadd legyen tűzijáték augusztus 20-án!