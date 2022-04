Zöldterületre és focipályára terveznek parkolókat Győrben

Murvával szórnák be a zöldterületeket: minden lehetséges helyre parkolóhelyet terveztetett Dézsi Csaba Győr polgármestere, hogy megoldja a város parkolási gondjait. A helyiek egy része sokkot kapott a tervektől, de a polgármester a 24.hu-nak elmondta, hogy csak ott lesz parkoló, ahol a többség kéri.

Több száz parkolóhelyet alakíthatnának ki, főleg zöldterületek rovására Győr egyik legnagyobb lakótelepén, Marcalvárosban. A javaslatot Dézsi Csaba győri polgármester tette közzé a Facebook-oldalán, műholdfelvételeken pontosan bejelölve azokat a helyeket, ahol a szakmai stábja szerint parkolóhely létesíthető, miután első lépésként murvával beszórják az érintett területeket.

Mindez sokkolta a győriek egy részét, mivel féltik a zöldterületet, a pár éve elültetett facsemetéket és a játszótér környékén bicikliző gyerekeiket. Azt is kifogásolták, hogy a környék egyetlen focipályáját is parkolónak alakíthatják át a javaslat szerint. Mások viszont örülnek a javaslatnak, mert hosszasan kell körözniük, míg találnak egy parkolóhelyet a házuk közelében.

A polgármester szerint egyelőre csak megfuttatják a terveket a lakosság körében.

– A parkolás, a közbiztonsággal és a hulladékhelyzettel együtt, a három legnagyobb probléma közé tartozott Győrben a polgármesterré választásom előtt elvégzett felmérésünk szerint. Az utóbbi kettőt megoldottuk, most a parkolást akarjuk rendezni. Ezért felkértem a szakmai stábomat, hogy minden lehetséges helyet jelöljenek be a városban, ahova parkolóhelyet lehet létesíteni. Ezeket megvéleményeztetjük több körben, és a végén a szavazás is szóba jöhet az egyes helyszínekről. Ahol a többség szeretné, ott parkoló lesz, de ahol ellenzik, ott természetesen nem építünk semmit – mondta el a 24.hu-nak Dézsi Csaba, aki elsőként a marcalvárosi terveket tette ki az oldalára, és fokozatosan teszi majd ki a többi városrészre vonatkozó parkolási javaslatokat. – Ahol a többség egyetért a parkolóval, ott első körben murvával borítják be a területet, és ha beválik, akkor aszfaltozni is fognak – fűzte hozzá.

A polgármester szerint az elmúlt húsz év városvezetése is felelős az áldatlan parkolási helyzetért, mert engedték, hogy az építési vállalkozók kizsigereljék a várost, és megelégedtek azzal, hogy lakásonként mindössze 0,8 parkolóhelyet létesítsenek.

– Ez nagyon kevés,

mivel Győrött a háztartások egyharmadának két autója van, és minden harmadik háztartásnak pedig három járművel rendelkezik.

Ezért azt javasoltam, hogy egy ingatlanhoz legalább két parkolóhelyet kelljen építeni, de a kormányhivatal ezt nem fogadta el, ezért változtatási tilalmat rendeltem el, ami azt jelenti, hogy jelenleg egy légkondit sem lehet a külső falon elhelyezni jogszerűen – magyarázta Dézsi Csaba.

Kérdeztük arról is, hogy lehet-e a tömegközlekedés alternatívája az autózásnak Győrben, erre a polgármester azt mondta, hogy leginkább a kerékpár válthatná ki a gépjárműveket, a ’70-es években még szinte mindenki azzal közlekedett. De szerinte az autó státuszszimbólummá vált, ami miatt sokan túlságosan ragaszkodnak hozzá.

A helyi ellenzék is egyetért azzal, hogy kevés a parkolóhely, viszont a zöldterületet is sajnálják.

– Kellenek parkolók, de fákat ne vágjanak ki és ne a zöldfelület helyén alakítsák ki ezeket – mondta a 24.hu érdeklődésére Glázer Tímea DK-s képviselő, aki 2019-ben az ellenzék polgármester-jelöltjeként indult az önkormányzati választáson. A politikus szerint jó lenne, ha a tömegközlekedés megfelelő alternatívát kínálna, de buszsávok hiányában a buszok is állnak a dugóban, és le kellene cserélni az állományt modernebbekre, mert néhány új járművet leszámítva régiek pöfögnek az utakon.