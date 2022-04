Tízezer eurót is kaphat a legsportosabb magyar hős vagy közösség! (X)

Május 19-ig lehet nevezni négy kategóriában az Európai Bizottság #BeActive pályázatára

Az egészséges életmód és a mozgás nemcsak a te, hanem közösséged mindennapjainak is része? Van egy jó hírünk! A nemzetközi #BeActive pályázaton munkahelyi, iskolai, „helyi hős”, valamint a generációk közti sportolás kategóriákban a legaktívabb európai kezdeményezések mérettetnek meg. Törj ki a mindennapokból, nevezd be magad, vagy közösségedet május 19-ig a #BeActive pályázatra, hogy a tiéd vagy a tiétek legyen az egyes kategóriák legjobbjainak járó 10 ezer eurós juttatás!

Az Európai Bizottság #BeActive kampánya az egész kontinensen népszerűsíti a rendszeres mozgás és az egészséges életmód fontosságát. A kampány részeként idén is meghirdették a nemzetközi #BeActive pályázatot, amelynek keretében a legsportosabb európai projekteket keresik különböző kategóriákban. A Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT) partnerként népszerűsíti a felhívást hazánkban, amelyre idén is számos európai országból, így Magyarországról is várják a nevezéseket.

Május 19–ig az Európai Bizottság online felületén négy kategóriában lehet a pályázatokat benyújtani. A #BeActive Workplace díj keretében olyan példaértékű munkahelyi tevékenységeket jutalmaznak majd, amelyek a munkavállalók aktivitását motiválják. Mindez magában foglalja a munkaidőben, ebédidőben vagy munkavégzés előtt és/vagy után megvalósított sportos munkakörnyezetet népszerűsítő kezdeményezéseket. Fontos, hogy a fiatalabb generációkkal már egészen korán megszerettessük a mozgást. A #BeActive Education célja bemutatni, hogyan ösztönözheti az oktatás a gyerekeket a testmozgásra a szokásos iskolai sporttevékenységeken kívül. Ez érinthet további aktivitásokat, iskolán kívüli sportprogramokat és egyéb kreatív megoldásokat is. Egyénileg is van lehetőség pályázni a nyereményre, ugyanis a #BeActive Local Hero kategória elismerését olyan egyéni teljesítményért ítélik oda, amely másokat is mozgásra sarkall. Azokat a sportkedvelő személyeket keresik, akik következetesen dolgoznak a sport és a fizikai aktivitás népszerűsítéséért a helyi közösségükben. Idén a #BeActive Across Generations kategóriában is pályázhatnak az érdeklődők. Itt olyan nemzedékek közti sportot népszerűsítő projekteket jutalmaz a bizottság, amelyek által mindenki részesülhet az egészséget és a közérzetet javító lehetőségekből.

A korábbi évek magyar sikerei is jelzik, hogy érdemes nevezni a legsportosabb közösségi és egyéni pályázati anyagokkal; az egyes kategóriák győztesei 10 ezer eurót és kommunikációs támogatást kapnak, míg a 2. és 3. helyezettek 2500 eurós juttatásban részesülnek. Az eredményhirdetés 2022 novemberében várható. Felmerülő kérdések esetén a Magyar Szabadidősport Szövetséghez lehet fordulni, akik honlapjukon is hirdetik a főbb tudnivalókat: https://masport.hu/majus-19-ig-lehet-jelentkezni-a-nemzetkozi-beactive-dijakra/

A pályázat pontos részletei az Európai Bizottság felhívásában olvashatók: roc_erasmus-sport-2022-be-active-awards_en.pdf (europa.eu)