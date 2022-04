Időközi választás lesz az V. kerületben: lemondott a Fidesz legendás ingatlanosa

Lemondott mandátumáról az V. kerület legrégebbi fideszes önkormányzati képviselője, ezért időközi választást írtak ki a Belváros 3-as választókörzetében.

Pásztor Lajos 1994 óta volt tagja a kerület képviselő-testületének, hétszer választották meg egyéni képviselőnek. Utoljára 2019-ben, 77 évesen nyert mandátumot, akkor 51,7 százalékos támogatottságot szerzett az ellenzék közös jelöltjével, Szabadai Viktorral szemben, aki a szavazatok 41,5 százalékát kapta. Információink szerint Pásztor magas életkorára és megromlott egészségi állapotára hivatkozott a lemondását bejelentő levelében.

Pásztor Lajosnak évtizedeken át kulcsszerepe volt a Belváros ingatlangazdálkodásában, miután az 1990-es évektől ő irányította az önkormányzat tulajdonosi és elidegenítési bizottságában folyó tevékenységet. Ezen a testületen keresztül ment át a kerület összes ingatlaneladási ügye. Akkor is Pásztor volt a bizottság elnöke, amikor Rogán Antal polgármestersége idején sorban robbantak a botrányok az önkormányzati lakások furcsa eladásai miatt.

Önkormányzati képviselőként fontosnak tartom, hogy a helyi közösségek problémáinak megoldása ne akadjon el a bürokrácia útvesztőiben, az önkormányzat problémamegoldó szervezet legyen, én pedig feladatomból adódóan hatékony kapocs a hivatal és a választópolgárok között

– írta Pásztor az önkormányzat honlapján a képviselői oldalára.

Az eredeti szakmája szerint bőrdíszműves és irhabunda-készítő kisiparos csak azután lépett be a Fideszbe, amikor a pártban eltörölték a tagság számára az életkori felső határt. 1997-ben belső harcok indultak a helyi pártszervezetben az újonnan érkezők és régi vezetés között, ebben a csatározásban is Pásztor játszotta az egyik fontos szerepet. A kedélyek azonban a korábbi pártvezetés eltávolítása után sem nyugodtak le, sőt, a feszültségek miatt végül fel is kellett oszlatni az alapszervezetet. 2003-ban – még külsősként – Rogán Antal kapta meg az újjászervezés feladatát, aki – ingatlanos tapasztalataira is tekintettel – továbbra is posztján tartotta Pásztor Lajost.

A helyi választási bizottság június 26-ra, vasárnapra írta ki az időközi választás időpontját.