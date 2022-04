Márki-Zay tíz másodperc néma csendet kért a közmédiában, hogy végre beengedték

Elkezdtünk újra sakkozni Palikával

– mondta Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a közmédia 48 perc című műsorában arra a kérdésre, hogy mi változott a választások óta. Márki-Zay a választások után két héttel kapott lehetőséget bemenni a közmédiába az összesen öt percen túl, ami a választáson induló pártoknak kötelező volt. Majdnem pontosan annak tízszeresét kapja most, hogy vége a választásnak.

Márki-Zay a műsort azzal kezdte, hogy tíz másodperc csöndet kért Lánczi Tamás műsorvezetőtől annak örömére, hogy végre bejuthattak a köztévébe. Nem kapta meg. Lánczi egyébként azt mondta, hogy ebben a 48 perc című műsorban professzionális elemzők a vendégek, így Márki-Zay most már lehet vendég, hogy aktív miniszterelnök-jelölti szerepének vége. Egyébként Lánczi korábban azt mondta, aktív politikusokat sem hívnak, pedig Márki-Zay még mindig az.

Lánczi szerint az ellenzéknek számos lehetősége lett volna megjelenni a köztévén, reklámokat is leadhattak volna, de felépítettek maguknak egy narratívát a gonosz köztévéről, ezért inkább nem mentek be. Azt mondta, készült egy listával is arról, hányszor keresték az ellenzéket, amire Márki-Zay mondta, hogy szívesen vitatkozik róla, de végül Lánczi inkább a Jobbikkal kapcsolatos viszonyáról és arról kérdezte, hogy miért beszélt folyamatosan árulókból az ellenzékben.

Erre egyébként Márki-Zay nem adott választ, azt mondta, hogy a programjukhoz kértek támogatást, nem a szövetségeseikhez. Lánczi azt kérdezte Márki-Zaytól, hogy nem lehet-e, hogy az ellenzék kampánya azért volt sikertelen, mert túl demagógnak ítélték a szavazók. Például Lánczi szerint már nem vándorolnak el a magyarok, hanem térnek haza. Márki-Zay szerint a népességfogyás a migráció miatt állt le. Itt Lánczi át is váltott a migrációra, mert szerinte nagyon elment az emberek mellett, amit az ellenzék mondott.

Lánczi feltette a kérdést, hogy ha Márki-Zay annyira hasonlít Trumpra, akkor nála miért maradt el a siker. Márki-Zay szerint nem hasonlítanak igazán, és az Egyesült Államokkal sem lehet összehasonlítani a magyar választásokat, mert ott például volt nyilvános vita Trump és az ellenfele között.

Viszonylag hosszú vita alakult ki ezután arról, hogy mit hazudott Márki-Zay szerint a közmédia arról, amit ő mondott. Lánczi szerint nem hazudtak, de végül felhozta Márki-Zay azt, hogy őt vádolták azzal, hogy elzárná a gázt Oroszországból, miközben ezt a Fidesz képviselői szavazták meg a parlamentben. Lánczi szerint ez nem igaz, majd azt mondta, hogy egy módosítót szavaztak meg. Egyébként ez nem igaz, Lánczi összekeverte, a módosítót nem szavazták meg, a teljes állásfoglalást pedig igen. Márki-Zay eközben a telefonján rákeresett a hírre, és felmutatta Lánczinak.

Attól még mert a Blikk megírta, attól még ez nem igaz.

– mondta Lánczi Tamás. Egyébként mi is írtunk erről, és de, igaz.

A műsorban egyébként kezd egyre nyilvánvalóbbá válni, hogy ezt bőven a választások előtt kellett volna megtartani, hiszen végig arról vitatkozik a műsorvezető és Márki-Zay, hogy ki hol hazudott a másiknak.

A műsor második fele kifejezetten erős és kontrollálhatatlan vitává vált, Márki-Zay szinte szóhoz sem hagyta jutni Lánczit, mert folyamatosan sorolta azokat a sérelmeket, amiket a kormány szerinte hazudott róla. Lánczi próbálta menteni a helyzetet azzal, hogy szerinte Orbán Viktor ellen is folyamatos karaktergyilkosság-kísérlet zajlik. Márki-Zay rákérdezett, hogy ez szerinte miben nyilvánul meg. Lánczi szerint például az O1G egy ilyen ügy volt, hogy szerinte kivezényeltek tüntetőket és a szájukba adták az O1G-t. Márki-Zay szerint ezt Orbán Viktor régi barátja, Simicska Lajos mondta.

Itt ülünk ebben a műsorban, és most elmondod ugyanezeket a dolgokat, amiket már elmondtál a kampányban.

– mondta Lánczi.

De Tamás, itt most mondhatom el először őket.

– mondta erre Márki-Zay. Lánczi szerint nem számít, hiszen eddig is nyilvánosak voltak ezek az információk.

Lánczi egyébként folyamatosan próbálkozik azzal, hogy Márki-Zayt az ellenzékről beszéltesse, de Márki-Zay látványosan nem hajlandó belemenni abba a szerepbe, hogy a köztévén az ellenzéket szidja, mert minden alkalommal elkezd inkább a választásról beszélni.