A Fidesz telefonon is mozgósítja a szavazókat. Ebbe a miniszterelnök is beszállt a kampány véghajrájában. A Facebook-oldalán Orbán Viktor azt hangsúlyozta, „Minden szavazat számít!”, majd ennek igazolására fel is hívott valakit, aki vélhetően pozitív választ adott a kérdésére, számíthat-e a kormánypárt a szavazatára. A feltöltött videó szerint nagy tapsot kapott (magától is), amikor a beszélgetés végén közölte:

Egyet behoztam.