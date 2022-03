21 éves kétfarkús, szakadár ex-LMP-s és Gattyán embere köphet bele a nagyok levesébe

A fideszes Navracsics Tibor és az összellenzéki Rig Lajos mellett három jelöltet vettek nyilvántartásba a tapolcai-ajkai csatatérkörzetben. Különböző karakterek mérkőzhetnek meg a töredékszavazatokért: Gattyán György Memojának kapolcsi jelöltje, a kétfarkúak fiatal indulója, valamint az az egykori LMP-s, aki nagy megrökönyödésre elindult függetlenként. Ha szoros lesz a körzet, sok múlik majd a töredékszavazatok szüretelőin.

Csatatér-sorozatunk egyik helyszíne a Veszprém megyei 3. számú választókerület, a Fidesz és ellenzék között ide-oda pattogó körzet, ami most is szoros versenyt ígér. A térségben egy balos (Ajka), egy jobbikos (Tapolca) és egy fideszes (Sümeg) vezetésű város is van, illetve két rutinos politikus: a helyben beágyazott, a Fidesz jelöltjét egyszer már megverő jobbikos Rig Lajos és a kormánypárt egyik legismertebb arca, a volt uniós biztos, Navracsics Tibor.

Azonban a körzetért nem csak ők ketten szállnak harcba, az 500 aláírást még három jelöltnek sikerült összeszednie.

Fórizs Lajos – Megoldás Mozgalom

Sok misztikum lengi görbe a multimilliárdos Gattyán György pártját, a Megoldás Mozgalmat: miért éppen most alapított pártot, hogyan sikerült jelölteket találnia, miért volt ennyi hamis aláírás az ajánlóíveiken? Hét körzetben nem sikerült megugraniuk a jelöltállítást, de Fórizs Lajosnak összejött. Egy tősgyökeres kapolcsit kaptak ezzel a választókerületben élők, aki Budapesten műszaki menedzsernek tanult, miközben a hallgatói önkormányzat munkájába is bekapcsolódott. Egy generálkivitelező cégnél dolgozik az egyetem óta, a hökös múlt pedig adta, hogy a közösségszervező énje kibontakozzon.

„A politika mindig érdekelt” – indokolta indulását a 24.hu-nak, hozzátéve, hogy értelmiségi baráti körével korábban is sokat politizáltak. Magát középutasnak vallja, aki a jobb- és a baloldali értékek előnyeit és hátrányait is látja. Tavaly egy, Gattyán cégcsoportjánál dolgozó barátját elhívták egy gyűlésre, aki Fórizst is elvitte magával a következőre. Ez már a Memo csírája volt, és nagy felismerést jelentett Fórizsnak; „ez az, amire eddig vártunk”, „mintha kiforgattak volna belülről” – fogalmazott arról, Gattyán beszédét hallva mi futott át a fején.

Azt mondta, ahogy mindenki, ő is kritikus volt vele, hiszen egy milliárdos, de aztán a hatása lenyűgözte.

A párt jelölteket keresett a választásokra, Fórizs Lajos is jelentkezett. Szerinte olyan volt az egész, mint egy többkörös állásinterjú, telefonos és személyes beszélgetésekkel.

Fórizs is a digitalizációt hirdeti, mint pártja: „A digitalizáció egy átfogó gondolat, sok mindent meg szeretnénk vele oldani.” Például a közbeszerzéseknél előnyben részesítenék a helyi vállalkozókat, mestereket, ha kisebb munkákról lenne szó, akár algoritmus is szűrhetné, ki nyer – magyarázta a digitalizáció előnyeit. Emellett szerinte a szakképzési centrumok és a térség cégei egymásra találhatnának, már az általános iskolásoknak bemutatnák az olyan szakmákat, mint például az ács, kőműves, festő stb., sőt a „szépkorú mesteremberek” is bevonhatók lennének a képzésekbe. A falvakból való elvándorlást is megállítaná. Állami segítséggel népszerűsítené, újraindítaná kis léptékben az állattenyésztést, növénytermesztést. A Balatonról is van véleménye: „Rosszul érint, hogy mindenhol már csak betontenger van.” E téren meghallgatná a helyiek véleményét, és a települési arculati kézikönyvekre helyezné a hangsúlyt.

Fórizs ugyan szeretné megnyerni a körzetet, de reálisan 1-5 százalékot saccol magának, igaz, hozzátéve: „miért ne lehetne ez 20 vagy 30 százalék?” Visszalépés ügyében senki sem kereste meg, de a párt nem tiltja ezt. Hozzátette azonban, „a Megoldás Mozgalomban a visszaléptetésekről nem beszélünk, mert önálló erőként akarjuk megmérettetni magunkat”. Mesélt még arról, hogy több polgármestert is felkeresett a környéken. Volt olyan eset, hogy azért nem tudott a településvezetővel beszélni, mert az illető félt, hogy veszélybe kerülnek az állami támogatásaik. Mivel a Memo országos listát állított, állami támogatást is kap. Az összeget Fórizs szerint a jelöltek használhatják fel, „azzal ők gazdálkodhatnak, szigorúan betartva a törvényi előírásokat, ebben segítenek nekik a régiófelelősök”. Fórizs minden településre akar oszlopra szerelt szendvicsplakátot, de persze hazahúz a szíve: „Kapolcsra szeretnék többet is”.

Erős mondat a jelölttől:

Gattyán Györgyöt olyan volt hallgatni, mint amikor találkozol egy olyan emberrel, aki őszinte, nyitott, és nem az érdek vezeti.

Sándor Balázs – Magyar Kétfarkú Kutya Párt

„21 éves vagyok, Ajkán születtem, ott is nőttem fel, most a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulok politológiát” – mutatkozott be a 24.hu-nak Sándor Balázs, a viccpárt fiatal jelöltje, aki jelentkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre is, mesterképzésre. Ahhoz a generációhoz tartozik, amely már a NER-ben eszmélt politikai öntudatra, lett gyerekből felnőtt. „Családon belül szoktunk is viccelődni azzal, hogy én már nem éltem demokráciában” – anekdotázott. 2016-ban, a kvótanépszavazási kampánynál passzivistáskodott először az MKKP-nak, majd részt vett az ajkai pártszervezet 2017-es megalapításában. Jelenleg húsz párttag van Ajkán, de Sándor szerint sok az akcióikban résztvevő helyi szimpatizáns.

Sándor Balázs az ötödik az MKKP országos listáján, magyarán ha a párt bejut a parlamentbe, ő is beülhet a patkóba.

A párt szavazással döntött a listáról, és Sándor szerint nála előnyt jelenthetett, hogy a párbeszédes Tordai Bence országgyűlési gyakornokaként belelát a parlamenti munkába. Már készül az Országházban való munkára, tudja, milyen szakértői csapattal dolgozna együtt a leendő MKKP-frakció. Szerinte a párt nem lépne koalícióra az ellenzékkel, miniszteri székért se, bár „Kunhalmi Ágnesnek nehezen mondanék nemet” – viccelődött.

Nem tervez visszalépni senki javára, amúgy is úgy véli, hogy 4-7 százalékos fölénnyel Rig Lajos nyer majd. Magának 2-3 százalékos eredményt saccol. A jelöltek többségével találkozott már, leszámítva Navracsics Tibort, de róla is pozitív a véleménye, még az uniós biztosi tevékenysége miatt: „gyakorlatilag kilóra megvett, nem krumplival, hanem egy InterRail-bérlettel”. Rigben azt becsüli, hogy mentőzik, no meg hogy nem kérte őt visszalépésre.

A körzetben a közel 30 ezres Ajkán a legaktívabb az MKKP. A városnak csináltak már turisztikai programot és kampánytervet, napozóágyakat helyeztek ki a helyi Városligetbe (amit az önkormányzat pár nap múlva elvitetett, hogy a közfelháborodás után visszahelyezze őket), építettek várót buszmegállóban, közösségi komposztálót, szelektív hulladékgyűjtőt, a városon kívül pedig felújították a Somló hegyre vezető túraösvényt. Schwartz Béla ajkai szocialista polgármesterrel „változó a viszonyunk, ilyen se veled, se nélküled kapcsolatban vagyunk” – mesélte nevetve Sándor Balázs. A körzetre tipikus kétfarkús terveik vannak: Sümegen kamu érettségiket osztogatnának a polgármester élettársának sztorijára utalva, Tapolcát Ajkához csatolnák, megoldva ezzel a kórházi ágyak vitás kérdését, és termálfürdővé alakítanák az egész Balatont.

Erős mondat a jelölttől:

Most ilyeneket kellene mondanom, hogy Ajkáról ki se fogy a nóta? Vagy hogy kinek az Ajka? Ezeket a favicceket minden ajkai utálja.

Takács Lajos – független

Nagy meglepetést okozott a badacsonytomaji önkormányzati képviselő, az előválasztás egyik helyi szervezőjeként is ismert Takács Lajos indulása függetlenként. Elsősorban erről kérdeztük a volt LMP-s politikust. Azt mondta, hogy egy hosszú folyamat során jutott el a döntésig. 2015-ben lépett be az LMP-be, majd a parlamenti frakció alkalmazottja is lett. Schiffer András volt pártelnök irányvonala lebegett mindvégig a szeme előtt. 2018-ban az LMP színeiben indult el a tapolcai körzetben, 2,27 százalékot szerzett. Az akkori visszaléptetések és taktikai szavazás elvével nem értett egyet.

Kapcsolódó A szakadár badacsonyi LMP-s kilépett a pártból, mert kiskorúnak nézik a választókat Takács Lajost az LMP már korábban kizárta, de a függetlenként induló képviselő szerint ez nem történt meg. Szóval ő lépett most ki.

Később úgy döntött, kipróbálja magát a helyi politikában, és a hatodik helyen bejutott a badacsonytomaji képviselő-testületbe a 2019-es választáson. Rengeteg ideje ment el, miközben „elkezdtem beleásni magam az önkormányzati feladatokba”, mellette a parlament gazdasági bizottságának napirendjével foglalkozott, ingázott a Balaton és Budapest között, bár a Covid miatt a fővárosi utazások elmaradtak. Amikor 2021-ben az ellenzék bejelentette a közös indulást a 2022-es választáson, Takács gyanakodva fogadta. „Jött egy telefon az LMP-pártközpontból, hogy én badacsonytomaji önkormányzati képviselő vagyok, LMP-tag is, van-e kedvem részt venni az előválasztási bizottságban” – idézte fel a sztorit. Jelölt nem is lett volna, borsódzott a háta attól, hogy a hat összefogó párt logói alatt induljon el: „Ha megnézzük ezt a hat pártot egybe, a politikai üzenetük annyi, hogy váltsuk le Orbánt.”

Az előválasztáson többen kérdezgették, hogy miért csak Rig Lajos indul helyben (a DK jelöltjét visszaléptette a párt), mások meg azt mondták, eddig Rigre szavaztak, mert rendes ember, de az, hogy összefogott Gyurcsány Ferenccel, már sok. Ráadásul Takács arra jutott az előző választási eredményeken matekozva, hogy a választói kétségek miatt az nem működhet, hogy összeadjuk a 2018-as ellenzéki szavazatokat, mivel négy éve már megvalósult a taktikai szavazás, aki akart, akkor is Rig Lajosra voksolt. Mindenesetre „lement az előválasztás, aztán két hónapig teljesen csend volt, nem hallottunk az ellenzékről”, „elkezdtem gondolkodni, hogy káoszban van Márki-Zay Péter”. Aztán többen mondták neki, hogy egy jelölt lévén „itt nem volt demokratikus az előválasztás”, és „fokozódott bennem, hogy valamilyen formában lépnem kell”.

Megcsinálta a Lajos mindenkinek beszól nevű Facebook–oldalt, amivel fiatalokat akart megszólítani. „Megpróbáltam egy ilyen lazább, újhullámos folyamattal közelebb kerülni hozzájuk, mert ha én valahol megjelenek, egyértelműen kapcsolják hozzám a politikát” – mondta. Kérdéseket tett fel helyi politikusoknak, szórólapokat is csinált az oldalának, majd elkezdték nyomasztani, hogy indulni akar-e a választáson. Aztán egyszer csak egy kapolcsi szórólapozáskor kijelentette: elindul. Felfüggesztették az LMP-tagságát, majd ki is lépett, állítása szerint ettől megkönnyebbült. „Biztos, hogy trolljelöltnek tartanak”, de szerinte nem feltétlenül árt az ellenzéknek az indulása.

Az 500 aláírást sok munkával sikerült összegyűjtenie, elment a nagyobb háztömbökbe, becsöngetett, pultozott lelkes barátai segítségével (már 2018-ban is gyűjtött ugye, megvolt a rutin). Pár százezer forintot beleölt a megtakarításaiból a kezdeti kampányba, aztán közben megjött az állami támogatás is, amiből plakátokat, szórólapokat, sőt felmatricázott dunsztosüveget is készíttetett. A visszalépését kizártnak tartja. Programja központjában a balatoni fejlesztések, beépítések vannak (bár a badacsonyörsi kemping helyére tervezett beruházást önmagában nem ellenzi), de dolgozna az elvándorláson és a fiatalok vállalkozásainak támogatásán is.

Erős mondat a jelölttől:

Jelenleg ott tartunk, hogy a kommunisták foggal-körömmel védik a körzet szélsőjobboldali, korábban fasiszta megnyilvánulásairól ismert jelöltjét, Z. Kárpát Dániel párttársát, Rig Lajost, aki egy közülük. A Jobbik nem fog megváltozni, a többi hazugság.