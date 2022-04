Kilép a Jobbikból Rig Lajos, aki visszatér mentőzni

Telefonon értük el az ellenzék tapolcai jelöltjét, aki simán kikapott Navracsics Tibortól a tapolcai körzetben. Rig Lajos visszatér dolgozni az egészségügybe, a Jobbikból is kilép, és csak akkor aktivizálódik majd a közéletben, ha nagyon rágják a fülét a helyiek. De ez aligha 2026-ban lesz.

A jelen viszonyok között nem látok esélyt arra, hogy Navracsics Tibor ellenében, érdemben, eredményesen képviselhetném a körzetet. Hálásan megköszönve azok bizalmát, akik rám szavaztak, el kell fogadnom a választók többségének akaratát.

Ezekkel a mondatokkal búcsúzott el a közéleti szerepléstől kedden Rig Lajos jobbikos politikus, az egyesült ellenzék jelöltje volt a tapolcai választókerületben, és 51,5:43,8 arányban maradt alul a fideszes politikussal szemben.

Rig már egy helyi lapnak elmondta azt, visszatér eredeti szakmájába, tehát ápoló lesz, és nyugdíjas koráig az akar maradni.

Nagyon jól vagyok, óriási kő esett le a szívemről

– mondta lapunknak csütörtökön a kampányolásba belefáradt, most már egykori politikus, aki hozzátette, ahogy minden eddigi döntésében, úgy ebben is támogatja a családja. Ugyanakkor elmondta, amit már korábbi interjúnkban is, hogy mennyivel „lightosabb, békésebb kampány volt a mostani, a 2018-ashoz viszonyítva”. Rig azonban ennak ellenére hajthatatlan, kérdésünkre megerősítette, hogy még a helyi politikában sem kíván részt venni Tapolcán. Nem kapott elég támogatást a szavazóktól, és levonja a tanulságot. Hozzátette:

Önjelölt politikusok mindig lesznek, na ilyen nem szeretnék lenni.

Maximum akkor térne vissza a közéletbe, ha a helyiek nagyon szeretnék, de „ennek nem most lesz itt az ideje”, valószínűleg a 2026-os, következő parlamenti választáskor sem. Azt is elmondta, segítségét, kapcsolati tőkéje hasznosítását felajánlotta a helyieknek, akiket így nem hagyott magukra. Aktivistáskodni nem vágyik, ügyek mellett sem akar kiállni, nem akar ilyen módon sem „visszaszivárogni”.

Rig néhány településen azért nyert, most azt mondta, hogy a városokban való diadala nagyjából papírforma volt, így hozta Ajkát, Tapolcát és Badacsonytomajt is (Sümegen a fideszes jelölt, Navracsics nyert). Pár falu is összejött, így a bányászközség Uzsa.

Uzsáról tudni kell, hogy erősen beágyazódtam, Rig Lajos-kultusz van ott,

mondta. Hogy miért, ő is csak tippeli, ott élt például az egyik kollégája, tehát valamennyire ismerik őt, Tapolcához, a lakhelyéhez is közel van. Balatonrendest pedig azért nyerhette meg, mert ott az egykori bánya rekultivációja (azaz a gödör betömése sittel) nagy botrányt kavart, amit Navracsics sem tudott elég jól elsimítani. Balatonederics elvesztése fájt neki, bízott benne, hogy meglesz, de végül Navracsics nyert ott. A helyi polgármester azonban felhívta a választás után, és jó munkát kívánt neki. Ha már munka, rákérdeztünk, hogy fog kinézni Rig következő négy éve:

24 órázni fogok a mentőknél, már kértem is, hogy vegyenek vissza aktív státuszba, de lehet, hogy elmegyek kórházba aneszteziológus asszisztensnek.

Az eredmények körülbelül 85 százalékos feldolgozottsága után felhívta Navracsicsot telefonon, és „ugyanúgy beszéltünk, mint amilyen ember” a kormánybiztos: sokkal kulturáltabb, mint az elődje, Fenyvesi Zoltán. Rig elmondta Navracsicsnak, ha bármiben tud neki segíteni, akkor megteszi, ezt a fideszes politikus megköszönte.

A választásokat úgy elemezte Rig, hogy kétesélyes volt a körzet, ami jól megmutathatta, hányadán áll az ellenzék: „látszott, hogy ha én nem nyerek itt, akkor az ellenzék se fog” – mondta Rig. Ez így is történt. Ő pedig nem akar(t) ellenzéki képviselőként politizálni.

Sőt, a 24.hu-nak azt is elmondta, hogy

a Jobbikból is ki tervez lépni, erről már szólt a pártigazgatónak is.

Szerinte az ellenzéki vezetőknek „először önvizsgálatot kell tartani, jó mélyen”, össze kéne ülniük megbeszélni a tanulságokat, nem pedig „kijelölni egy bűnöst”. Rig szerint „nem szép dolog a másra mutogatás”, nem Márki-Zay Péterrel kéne elvitetni a balhét. „A csalódott jobbikosok, akik Vona Gábor lemondása után lemorzsolódtak, kerestek maguknak másik pártot” – elemezte az eredményt, a Mi Hazánk előretörését Rig Lajos, aki a 2015-ös időközi választáson győzött a tapolcai körzetben, 2018-ban viszont alulmaradt, csakúgy, mint most.

Szerinte ahol most a Jobbik van, onnan nehéz lesz visszaerősödnie, másféle formáció kell majd, és meg kell szólítani a Fideszből kiábrándultakat is.

De Rig szerint a Fidesz leváltására csak akkor lenne esély, ha helyreállna a médiaegyensúly, mert a politikusok vidéki látogatásai nem tudják ellensúlyozni a köztévét.