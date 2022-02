Toroczkai: Arról szól a kampány, hogy Orbán disznót vág, Márki-Zay meg verekedett a piacon

Kétórás beszéddel szólította meg Tapolca népét a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László vasárnap délután. Szó volt arról, hogy ő az egyetlen oltatlan miniszterelnök-jelölt, és az egyetlen, aki fogmosás közben látta az ablakából a migránsokat, beszélt a világot a háttérből irányító céghálóról, a szélkakasként irányváltó NER-ről, és arról is, hogy a magyar gazdaságot 3000 milliárd forintból felépített termelőüzemekkel húzná ki a csávából a Mi Hazánk.

Nehéz a dolga a Mi Hazánk Mozgalomnak Veszprém megyében, ugyanis a 2019-es kilépési hullám után hasonló rázta meg a pártot, és éppen a veszprémi szervezetek tagjainak egy része lépett le. Úgy tudjuk, a tapolcai szervezetből is többen távoztak a párt körül ügyeskedő figurákra hivatkozva.

Ennek tetejébe a Veszprém megyei 3. választókerület igazi csatatérkörzet – nem véletlen követjük minden rezdülését áprilisig –, ami rendkívül szoros eredményt ígér, a nem publikus felmérések fej fej melletti állást mutatnak a fideszes Navracsics Tibor és az ellenzéki Rig Lajos között. Ezért is értékelődik fel a parlamenti küszöb után loholó Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerepe, amik könnyen királycsinálók lehetnek.

Ebbe a miliőbe gördült be vasárnap délután Tapolcára a Toroczkai Lászlót szállító elegáns fekete autó, majd a politikus egyből a Batsányi János Művelődési Ház előtt felállított mikrofonállványhoz lépett. Klasszikus doorstep sajtótájékoztatót tartott az utcán, elmondta, hogy

cenzúrázzák és elhallgatják pártját,

Bayer Zsolt provokálja őket azzal a szöveggel, hogy a fideszesek írjanak alá nekik,

provokálja őket azzal a szöveggel, hogy a fideszesek írjanak alá nekik, mind a 106 körzetben akarnak jelöltet állítani,

a Mi Hazánk parlamentbe kerülésével egyik nagy tömbnek se lesz többsége az Országgyűlésben,

és vérlázító, hogy csak a Mi Hazánknak van rendes programja.

Ezután átadta a szót Számadó Istvánnak, a párt tapolcai jelöltjének, aki kérdésünkre elmondta, nem áll szándékában visszalépni a szoros körzetben a Fidesz javára. Toroczkai gyorsan hozzá is fűzte, etikai eljárás indul bármely jelöltjük ellen, aki ezt megteszi. Számadó elmondta még, hogy a közbiztonságot fejlesztené (egyszer megfenyegették őt romák a Malom-tó partján), és véget vetne az illegális gyorsulási versenyeknek. Számadónak más szerep már nem is jutott a délután folyamán, végig Toroczkai beszélt.

Be a tankok közé

A Mi Hazánk harcias nyelvezetéhez illett a művház termében lévő kiállítás: a helyi makettező kör tankjai és egyéb hadi masinái sorakoztak tárlókban, a pulpituson a pártprogramok halma mögött Számadó és Toroczkai foglalt helyet. Nagyjából harmincan voltunk a teremben, amikor elkezdődött a pártelnök kétórás beszéde. Azzal kezdte, hogy a közösségi médiát ostorozta. „Önöket nem az algoritmus hozta ide”, jelentette ki, hiszen az ő oldalát letiltotta a Facebook (sajátjai ezen a képen is kikockázták, alighanem elővigyázatosságból), bár az igazsághoz tartozik, hogy a párt és a tapolcai szervezet oldalán meghirdették az eseményt.

Miután közölte, hogy a Facebooknál felkerült a globálisan ötszáz legveszélyesebb személy köré, ráfordult a két nagy tömb támadására. Azt mondta, a Fidesz kampánya eddig kimerült a disznóvágásokban, a balliberális oldalon pedig Márki-Zay Péter elszólásaiban, programja szerinte egyiknek sincs.

Koronavírus: igen, oltás: nem

Ezután rátért pártja utóbbi időkben mantrázott fő üzenetére: nem kell Covid-oltás. Végigvette a pandémia magyarázatának főbb állomásait: „A denevér vagy a tobzoska ránk tüsszentett, jött is a járvány”, aztán következett az amerikaiak elmélete a laborból szabadult vírusról, majd az az teória, hogy nincs is vírus. Megemlítette Letoha Tamás szegedi egyetemi kutatóorvost is, aki egyszer azt találta mondani, hogy kutatásai szerint biofegyverrel van dolgunk. Feltette a kérdést, és meg is válaszolta:

Ez alatt a két év alatt mit kaptunk a kormánytól? Müller Cecíliát!

A „balliberális társaságot” vette elő ezután, ami sokáig semmit se tett a járvány ügyében, mostanság meg előbb a negyedik oltás mellett kardoskodik, aztán Jakab Péter egyszer csak aláírásokat kezd gyűjteni a kötelező oltások ellen. Az, hogy lenyúlják a párt népszerű témáját, láthatóan sértettséget okoz a Mi Hazánk berkein. Mindenesetre Toroczkai szerint a Mi Hazánk végig felelős magatartást tanúsított: 2020 tavaszán képviselőik megszavazták a kormány többlet jogköreit, de a rendkívüli jogrend meghosszabbítását már nem.

Ekkor hátrahőkölhetett a zömmel középkorúakból álló, maszkot nemigen viselő hallgatóság: Toroczkai elmondta, van egy titkos információja, amiről még csak szivárogtatni mer részleteket, de a lényeg, hogy Kásler Miklós minisztert szakértők már 2020-ban figyelmeztették, hogy az oltás nem lesz elég a járvány ellen. Elő is vette az oltásellenesek egyik legfőbb érvét: sok-sok oltott került kórházba, rossz állapotban, sőt bele is halt a Covid szövődményeibe. Pár szót még ejtett az ivermectinről és a vele kapcsolatos, leállított kutatásoktól (ez az elsősorban az állatgyógyászatban használt szer a hiedelmek szerint legyűri a Covidot), majd jöhettek a migránsok.

Toroczkai esete a kongói kosárcsapattal

Én vagyok az egyetlen oltatlan, és az egyetlen olyan miniszterelnök-jelölt, aki fogmosás közben látta az ablakából a migránsokat.

Volt, hogy úgy ötven kongói tört be az ásotthalmi tanyájára, „úgy néztek ki, mint egy kosárlabdacsapat” – viccelődött. Elmondta, az akkori polgármester nem tett semmit, úgyhogy ő maga indult el a településvezetői címért, el is nyerte. Közben a civil szervezetek által támadott mezőőrséget is megszervezte, két mezőőrt szerinte vegzálni is kezdtek a hatóságok. „Kettejüknek tíz gyerekük van egy asszonytól” – mondta róluk, amivel akaratlanul is mosolyt csalt az arcokra, úgyhogy gyorsan hozzátette, hogy fejenként egytől.

Toroczkai már 2015-ben a határkerítés mellett kardoskodott, az ötletet aztán átvette a Fidesz. Hiszen a kormánypárt szerinte felmérések után kormányoz: kéthetente megkapják, mit akarnak az emberek, aztán aszerint fordítják a kormányzást. Szidta kicsit a szigorúan idézőjeles „elitet”, ami sűrűn cserélgeti az ideológiáját, bezzeg ő sose tette ezt, a mai napig vállalja, amit anno Csurka István lapjába, a Magyar Fórumba írt.

A világgazdaság gazemberei

Ezután azt fejtette ki, hogy a globális cégekből álló Világgazdasági Fórum igazgatja a világot. „Olyan dolgokat mondok, amik nem a Dörmögő Dömötörben vagy a Szittyakürtben jelennek meg” – igazolta tudását és állításait az elnök, aki szerint a szervezet csúcsán Bill Gates áll. Ez egy globális mélyállam, amit Orbán Viktor is lemásolt a NER-rel. Emiatt Magyarországon „már két disznófejű nagyúr élősködik” – idézte Ady Endrét.

Gondolatsorában érintette a gyógyszerlobbit, a Mi Hazánk által felállított Koronavírus Kutatóközpontot, majd újra a migráció következett. A Fideszt szerinte nem érdekli igazán a téma, hiszen a Mol tiszaújvárosi építkezésére is indiai munkásokat hozattak, és a kerítéssel is csak választást akartak nyerni.

Megemlítette Soros Györgyöt is, akiről a Fidesz „kontraproduktív, rettentő primitív kampánya” miatt már nem beszélhet, és aki egy gazember volt, de már csak egy „fogatlan oroszlán”.

Apropó Fidesz, megtudtuk, hogy csak annyira nemzeti a kormánypárt, hogy „nemzeti színűre festette a dohányboltokat”, a filmművészete viszont a Saul fiában merül ki (valaki a közönségből azért bekiabálta az Elk*rtukat). Szerinte a Fideszt már nem érdekli a migráció és a határzár, „a vakcina lett az új kerítés”.

Kitért arra, hogy a Mi Hazánk mögött nincs oligarcha, nincs túl sok pénzük, Számadónak se adtak, miközben a körzetben több alapszervezet feloszlott. Ezután újra hosszas fejtegetés jött arról, hogy a kormány a Világgazdasági Fórum ukázai alapján intézte a járványkezelést, mialatt az oltás csomó embernél okozott mellékhatásokat, a nőknél felborítja a menstruációs ciklust, így akár terméketlenséghez is vezethet szerinte. Hozzátette, az maga a nemzethalál, ha emiatt nem születnek meg a magyar gyermekek. Kiábrándító, hogy

eközben arról szól a kampány, hogy Orbán Viktor disznót vág, Márki-Zay meg kivel verekedett össze a piacon.

Inkább Koszovó, mint a parlament

Toroczkai arra kérte a megjelenteket, beszéljenek a szavazástól ódzkodó ismerőseikkel, hogy menjenek el voksolni. Ő maga se kívánkozik a parlamentbe, tudósított onnan a MIÉP-lapnak az ezredforduló környékén, de aztán átkérte magát hamar a koszovói háborúba, majd leköltözött a tanyára gazdálkodni. Megérti, hogy az emberek viszolyognak a „csapnivaló, hasznavehetetlen, visszataszító” elittől, attól, hogy a politika injekciós tűvel ment be a házakba, de a legjobb, amit tehetnek, hogy „befogják az orrukat, és elmennek szavazni”.

Újra elővette a globális vállalatokat, hogy szinte minden élelmiszerünket ezek gyártják (meg is dicsérte Számadót, amiért magyar ásványvizet tett az asztalra), majd rátért a Virradat című választási pártprogramjukra (és arra, hogy a DK-ssá lett „belpesti” Vágó István kritizálta, mondván, egy 1930-40-es évekbeli szélsőjobbos lap címe is ez volt). A pártelnök szerint az emberek által beküldött javaslatokra épülő program egyik sarokköve, hogy új földosztásra van szükség. Itt Toroczkai kitért szegedi lakótelepi gyökereire, meg arra, megbánta, hogy olyan értelmetlen szakot végzett az egyetemen, mint a kommunikáció.

Szóval vissza kell térni vidékre, földet kell művelni, hisz Bill Gates és a NER is földbe fektet, egyre nagyobb kincs az. A tőke meg abban érdekelt, hogy az emberek ne gazdálkodjanak, vegyék meg a multitól az élelmiszert drágán.

Toroczkai megjósolta a közelgő államcsődöt, a NER összeomlását, majd jött a szibériai bérrabtartás. A Mi Hazánk egyik programpontja szerint orosz földre kell exportálni az erőszakos rabokat, majd ott megtanulják, mi a kemény munka és a borscs receptje. Mesélte a pártelnök, hogy a Betyársereg kidobó tagjai ecsetelték: sok bűnöző mondja nekik a diszkók bejáratánál, hogy ha a Mi Hazánk hatalomra kerül, ők inkább kereket oldanak. Toroczkai állította, beszélt orosz diplomatákkal is, akik elmagyarázták neki, hogyan kínozzák az orosz börtönökben a kemény figurákat. Megemlítette még, hogy a dánok Koszovóba küldik a rabjaikat (300 cellát béreltek a pristinai kormánytól), oda nem ér el a strasbourgi emberi jogi bíróság.

A csatangolás után visszatért az agráriumra: 700 mezőgazdasági üzemet építenének (3000 milliárd forintért), amik feldolgozzák a magyar gazdák terményeit, és ezek az üzemek több mint 50 százalékban állami tulajdonban lesznek. Egy ilyen mintaüzemet Ásotthalmon már fel is húztak. Nem lesz parlagon heverő föld, rendezik a kusza tulajdonviszonyokat, ellenőrzött, hazai élelmiszert ehet majd mindenki, na és persze jól lehet majd keresni az agrármunkával. „Sokkal szívesebben túrnám a földet, mint ezt csináljam” – állt ki a vidéki lét mellett és a politizálás ellen a pártelnök. Szerinte ha ez a kiszámítható életpálya létezne, sok magyar hazajönne külföldről, és más szektorokban is emelkednének a bérek.

Magyarország Zrt.

Kétórányi monológ után kapott a közönség is egy kis időt, egy úr – aki bevallotta, hogy a Hit Gyülekezete tagja – cirkalmasan fogalmazva megkérdezte, a sátánistákkal kokettáló Márki-Zay Péterrel szemben a Mi Hazánk kiállna-e a keresztény értékek és a kisegyházak mellett. Toroczkai elmondta, hogy ők a teljes vallásszabadság hívei, bár muszlim országot nem akarnak Magyarországból.

Egy kamaszfiú trikolóros szurkolói sálban azt kérdezte, mit tenne a Mi Hazánk a román nacionalisták provokációi ellen. Toroczkai szerint többet kell tenni a határon túli magyarokért, de Erdély helyett inkább Kárpátalját emelte ki, reménykedve a revízióban, „ha egyszer a trianoni határok megváltoznak”.

Végül egy idős hölgy emelkedett szólásra, aki szerint Magyarország nem köztársaság, hanem egy New Yorkban bejegyzett részvénytársaság, ennél fogva az „érvénytelen alaptörvény” sem számít, és a globális elithatalom kényszerít minden országot alkotmánya módosítására. Mit lehet ezzel tenni? A megszólított elismerte, hogy 1949 óta alkotmányos válságban van Magyarország, ami azért mégsem csak egy zrt. „A gyalázatos 2012-es alaptörvény” szerinte pártdokumentum, ahogy az 1949-es, sztálini mintára készülő alkotmány is az volt. Úgyhogy vissza kell térni a Szent Korona-tanon alapuló történelmi alkotmányhoz, hiszen a mostani preambulumába Szájer József írta bele, hogy keresztény a nemzet. Toroczkait ugyan kérték civilek, hogy jöjjön össze a Vajdahunyad váránál 100 ezer ember, és alkotmányozzanak ott, ő nem puccsista figura:

közölte, hogy csak az Országgyűlés tud alkotmányozni, lehetőleg pártkonszenzussal, és nem 50 százalékos többséggel, ahogy Márki-Zay akarná.

Szerinte össze kell hívni egy Alkotmányozó Nemzetgyűlést, helye is lenne a Parlamentben, mivel a felsőházi terem üres.

Toroczkai pár gyors fotóra még kapható volt, aztán ment tovább Veszprémbe. Számadó végül nem kapott szót, de néhányan elbeszélgettek vele, és aláírták a gyűjtőívét, hogy meglegyen a szükséges ötszáz szignó. A jelölt azt mondta a 24.hu-nak, meg is lesz a február 25-i határidőre.

Hosszas morfondírozás után elvettük a felkínált két kitűzőből a kevésbé oltáselleneset, és kiléptünk a kampánytól illatozó tapolcai estébe.