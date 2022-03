Az LMP petíciót indít a paksi atomerőmű bővítése ellen – jelentette be az ellenzéki párt társelnöke. Kanász-Nagy Máté szerint Ukrajna lerohanása egyértelművé tette, hogy Magyarország annál nagyobb biztonságban van, minél kevésbé függ Oroszországtól.

“Maga Vlagyimir Putyin elnök mondta el, hogy végső célja a posztszocialista országok, így Magyarország kiléptetése is a NATO-ból” – jelentette ki az ellenzéki politikus, aki szerint a kormány ennek ellenére kitart azon “őrült ötlete mellett, hogy több ezer milliárd forint orosz hitelből, orosz technológiával építsen új blokkokat Pakson, ezzel oroszfüggésbe kényszerítve még unokáinkat is.”

Kanász-Nagy Máté hangsúlyozta: a paksi bővítést meg kell akadályozni, és ezt most lehet megtenni, ha ezt minél többen, minél hangosabban kimondják.

Az oroszok ellen még a Paksi2-ért felelős exállamtitkár, Aszódi Attila is kikelt, amikor megtámadták és megsorozták Európa legnagyobb atomerőművét Zaporozzsijánál, ahol több épület ki is gyulladt. Az ENSZ alapdokumentumaiban van rögzítve, hogy nukleáris létesítményeket nemhogy támadni, de fenyegetni sem szabad. Az, hogy egy erőműre sorozatlövővel rálőjenek, abszolút túlmegy minden normán és a józan észen is – mondta az atomfizikus, aki nagyon aggódik a mostani helyzet miatt.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (j2) megbeszélést folytat Alekszej Lihacsovval, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatójával (b) a Karmelita kolostorban 2021. december 17-én. A megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j3), valamint Süli János, a Paks II. projektért felelős miniszter is (k).